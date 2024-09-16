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«مالية الشارقة» تطلق منصة لتوفير خدمات الدفع الرقمي

9/16/2024 7:26:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة منصة الدفع الممتدة ((مَدّ)) لصالح متعاملي الجهات المشاركة في نظام الدفع الرقمي ((تحصيل)) وبالتعاون مع شركتي ((تحصيل)) و((MBME)) المعتمدتين ضمن شركة الخدمة لدى الدائرة.

وقالت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة إن إطلاق المنصة يعتبر أحدث خيارات خدمة الدفع الرقمي التي تتيحها الدائرة ضمن باقة القنوات المخصصة لسداد الرسوم الحكومية في الشارقة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدائرة على الارتقاء بتجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية ورفع مستوى سعادتهم عبر إتاحة المزيد من خيارات الدفع العملية الآمنة والسهلة ما يعزز من تنوع ومتانة البنية التحتية الرقمية للإمارة ويسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة إلى آفاق جديدة ويحقق الاستدامة عبر خفض التكاليف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد.

وأضافت إن المنصة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الدفع للجهات الحكومية والخاصة المشاركة في نظام ((تحصيل)).

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