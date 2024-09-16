سوق إعادة بيع العقارات في دبي يواصل التفوق على الاتجاهات العالمية

أشار تقرير أصدرته شركة متروبوليتان هومز، التابعة لمجموعة متروبوليتان، التي تقدم خدمات وساطة عقارية إلى أن دبي تواصل تعزيز جاذبيتها العالمية كواحدة من أكثر أسواق العقارات السكنية ديناميكية وطلباً.

وحمل التقرير عنوان ((مراجعة سوق إعادة بيع العقارات السكنية في النصف الأول من عام 2024))، وأكد مواصلة سوق إعادة بيع العقارات السكنية بدبي التفوق على الاتجاهات العالمية. وقالت سفيتلانا فاسيليفا، رئيسة المبيعات الثانوية في متروبوليتان هومز: ((أظهر سوق العقارات في دبي قوة ونمواً ملحوظين في النصف الأول 2024. ويوضح حجم المبيعات القياسي والزيادات في الأسعار خلال هذه الفترة ازدهار اقتصاد دبي واستمرار جاذبيتها كوجهة عقارية عالمية.

ومع استمرار استفادة الإمارة من مكانتها العالمية كمدينة دولية جذابة، فنحن واثقون من النمو المستقبلي لسوق العقارات، مدفوعاً بعوامل عدة، مثل زيادة الاستثمار الأجنبي وتطوير البنية التحتية والجهود المستمرة التي تبذلها المدينة لجذب المواهب والشركات)).

وشهد سوق إعادة بيع العقارات السكنية في دبي نمواً كبيراً، حيث ارتفعت أحجام المعاملات بنسبة 17.8% على أساس سنوي لتصل إلى 27,949 صفقة، كما ارتفعت قيمة المعاملات 23.1% لتصل إلى 76.34 مليار درهم، وسجل شهر مايو رقماً قياسياً جديداً مع 17,139 معاملة إعادة بيع لعقارات سكنية، وهو أعلى إجمالي شهري تم تسجيله على الإطلاق.

توقعات مستقبلية

إلى ذلك، أكدت متروبوليتان هومز أنها متفائلة بشأن استمرار نمو ومرونة سوق إعادة بيع العقارات السكنية في دبي خلال الفترة المتبقية من هذا العام. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين العالمية، توفر دبي بيئة مستقرة وجذابة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين، كما أن الأساسيات القوية للسوق والموقع الاستراتيجي لدبي تجعل منها خياراً جذاباً.

وتتضمن قائمة المناطق الرئيسية التي يجب إبقاء مراقبتها، دبي الجنوب (إعمار الجنوب، إكسبو سيتي، وغيرهما)، ودبي لاند (ذا فالي من إعمار، ذا أواسيس من إعمار، وغيرهما)، حيث تشهد هذه المناطق زيادة بضخ الاستثمارات، وتنفيذ المزيد من عمليات التطوير. وبالنسبة لمتوسط أسعار إعادة البيع، ارتفع متوسط سعر إعادة بيع الوحدات السكنية لكل قدم مربعة إلى 1,545 درهماً، بزيادة 7% مقارنة بالنصف الأول 2023.

طلب على الشقق

وحافظت الشقق على مكانتها بصفتها الخيار السكني الأكثر طلباً، حيث مثلت 77% من إجمالي معاملات إعادة البيع. وبلغ إجمالي مبيعات الشقق 21,578 شقة، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق، بقيمة إجمالية بلغت 39.99 مليار درهم. وارتفع متوسط سعر الشقة بنسبة 5.5% إلى 1,592 درهماً للقدم المربعة. ولا تزال نخلة جميرا المنطقة الأكثر طلباً، إلا أن دبي ساوث ودبي ستوديو سيتي شهدتا زيادة في عمليات البحث عبر الإنترنت.

وارتفعت قيم إعادة بيع الفلل بنسبة 22.6% لتصل إلى 24.6 مليار درهم، عبر 2,378 صفقة. وشهدت عمليات إعادة بيع وحدات التاون هاوس زيادة 37.4% لتصل إلى 11.74 مليار درهم. وارتفع متوسط سعر الفلل السكنية والتاون هاوس للقدم المربعة بنسبة 11.3% ليصل إلى 1,444 درهماً.

ويشير هذا النمو إلى ارتفاع الطلب بين العائلات والمقيمين على المدى الطويل، كما أن تضاعف عدد طلاب المدارس في دبي منذ 2008 يعكس الاتجاه المتزايد للمغتربين الذين يسعون إلى الاستقرار بالإمارة. وزاد الطلب على مناطق محددة، أبرزها جزر جميرا ومدينة محمد بن راشد ودبي الجنوب بوصفها مواقع مرغوبة بشدة لبيع العقارات.

وضمت أكبر 3 صفقات بيع الشقق شقة 4 غرف نوم في كمبينسكي بوليفارد وسط مدينة دبي بمبلغ 80 مليون درهم، والثانية شقة من 4 غرف نوم في مشروع فور سيزونز على قناة دبي المائية بمبلغ 72 مليون درهم، والثالثة شقة 6 غرف نوم في برج ذا 118 وسط مدينة دبي بمبلغ 65 مليوناً.

وشملت المناطق الأكثر بحثاً بالنسبة للشقق: قرية جميرا الدائرية، مرسى دبي، الخليج التجاري، ووسط مدينة دبي. وكانت المناطق الأكثر بحثاً بالنسبة للفلل والتاون هاوس هي: الفرجان، المرابع العربية 3، داماك هيلز 2، ودبي هيلز إستيت.

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