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ظهور نادر لـثعلب بلانفورد المهدد بالانقراض في“وادي الوريعة” بالفجيرة

9/16/2024 7:26:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رصدت كاميرات مشروع "راقب الطبيعة" المثبتة في محمية وادي الوريعة الوطنية بالفجيرة، ثعلب“بلانفورد” المهدد بالانقراض.

ويعد مشروع“راقب الطبيعة” الذي تم إطلاقه مؤخراً من قبل بنك“المشرق” وجمعية الإمارات للطبيعة وهيئة الفجيرة للبيئة، جزءا من المبادرة العالمية للمشرق التي تهدف إلى رسم خرائط الحياة الفطرية في الإمارات.

يهدف المشروع إلى تقييم حالة بعض الأنواع الرئيسية من الكائنات الحية، والمساهمة في حماية واستعادة التنوع البيولوجي الغني في الدولة.

وتؤكد إمارة الفجيرة بهذا الإنجاز التزامها بالحفاظ على البيئة والطبيعة، وتعزيز مكانتها واحدة من الجهات الرائدة في مجال حماية الحياة البرية بالدولة.

وتتيح المبادرة فرصًا عديدة للجميع للمشاركة بشكل مباشر في جهود الحفاظ على البيئة والانضمام إلى البرنامج السنوي لجمعية الإمارات للطبيعة“قادة التغيير” الذي يهدف إلى حشد جهود جميع أطياف المجتمع في دولة الإمارات.

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