محافظ العاصمة يشيد بدور القطاع الخاص في تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية

وأشاد‭ ‬المحافظ‭ ‬بدور‭ ‬ومساهمات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ورجال‭ ‬وسيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعمهم‭ ‬لمبادرات‭ ‬ومشاريع‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعاته،‭ ‬والمشاريع‭ ‬وبرامج‭ ‬المحافظة‭ ‬التنموية‭. ‬واستعرض‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أبرز‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬المحافظة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخطط‭ ‬والمشاريع‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذها‭.‬

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