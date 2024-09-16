محافظ العاصمة يشيد بدور القطاع الخاص في تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، في مكتبه بمبنى المحافظة بالقضيبية، رجل الأعمال نبيل عبدالرحمن أجور وسيدة الأعمال فاطمة عبدالخالق الدلاور.
وأشاد المحافظ بدور ومساهمات القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال في تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال دعمهم لمبادرات ومشاريع محافظة العاصمة التي تصب في مجال تنمية المجتمع وتحقيق تطلعاته، والمشاريع وبرامج المحافظة التنموية. واستعرض خلال اللقاء، أبرز الأنشطة والبرامج التي تنظمها المحافظة خلال العام الحالي، إضافة إلى عدد من الخطط والمشاريع المستقبلية التي تسعى إلى تنفيذها.
كلمات دالة
MENAFN16092024000055011008ID1108680523
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.