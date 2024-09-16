خـبـراء بـالأمم الـمـتـحدة ينددون بالدعم الغربي لإسرائيل في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
جنيف - رويترز: انتقد خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس دولا أغلبها غربية لمواصلتها دعم إسرائيل على الرغم مما وصفوه بالإبادة الجماعية في غزة التي قد تحول إسرائيل إلى دولة «منبوذة».
وبعد مرور ما يزيد على 11 شهرا على اندلاع الصراع تثير الكارثة الإنسانية في غزة تساؤلات حيال الدعم السياسي والعسكري طويل الأمد الذي تقدمه الدول الغربية لإسرائيل، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان توردان إليها الأسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في مؤتمر صحفي في جنيف: «من المذهل أنه في مواجهة الهاوية التي وصلت إليها الأراضي الفلسطينية المحتلة... ظلت معظم الدول الأعضاء غير نشطة في أفضل الأحوال، أو تساعد بنشاط السلوك الإجرامي لإسرائيل وتدعمه»، مكررة اتهامات الإبادة الجماعية.
وانضم إلى ألبانيز ثلاثة خبراء مستقلين آخرون من الأمم المتحدة اتهموا الدول الغربية بالنفاق وازدواجية المعايير، على سبيل المثال من خلال التحدث بصوت أعلى بشأن انتهاكات روسيا المزعومة لحقوق الإنسان منذ غزوها لأوكرانيا مقارنة بأفعال إسرائيل في غزة.
وهم من بين عشرات الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان الذين كلفتهم الأمم المتحدة بإعداد التقارير وتقديم المشورة بشأن موضوعات وأزمات محددة. ولا تعكس آراؤهم آراء المنظمة الدولية ككل.
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