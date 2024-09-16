خـبـراء بـالأمم الـمـتـحدة ينددون بالدعم الغربي لإسرائيل في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ - ‬رويترز‭: ‬انتقد‭ ‬خبراء‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬دولا‭ ‬أغلبها‭ ‬غربية‭ ‬لمواصلتها‭ ‬دعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬مما‭ ‬وصفوه‭ ‬بالإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬‮«‬منبوذة‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ ‬على‭ ‬اندلاع‭ ‬الصراع‭ ‬تثير‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تساؤلات‭ ‬حيال‭ ‬الدعم‭ ‬السياسي‭ ‬والعسكري‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬اللتان‭ ‬توردان‭ ‬إليها‭ ‬الأسلحة‭. ‬

وقالت‭ ‬فرانشيسكا‭ ‬ألبانيز‭ ‬المقررة‭ ‬الخاصة‭ ‬المعنية‭ ‬بحالة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭: ‬‮«‬من‭ ‬المذهل‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الهاوية‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭... ‬ظلت‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬غير‭ ‬نشطة‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬الأحوال،‭ ‬أو‭ ‬تساعد‭ ‬بنشاط‭ ‬السلوك‭ ‬الإجرامي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬وتدعمه‮»‬،‭ ‬مكررة‭ ‬اتهامات‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭. ‬

وانضم‭ ‬إلى‭ ‬ألبانيز‭ ‬ثلاثة‭ ‬خبراء‭ ‬مستقلين‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬اتهموا‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬بالنفاق‭ ‬وازدواجية‭ ‬المعايير،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحدث‭ ‬بصوت‭ ‬أعلى‭ ‬بشأن‭ ‬انتهاكات‭ ‬روسيا‭ ‬المزعومة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬منذ‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬مقارنة‭ ‬بأفعال‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وهم‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬عشرات‭ ‬الخبراء‭ ‬المستقلين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذين‭ ‬كلفتهم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬وتقديم‭ ‬المشورة‭ ‬بشأن‭ ‬موضوعات‭ ‬وأزمات‭ ‬محددة‭. ‬ولا‭ ‬تعكس‭ ‬آراؤهم‭ ‬آراء‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬ككل‭.‬