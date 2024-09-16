العاهل الإسباني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لدولة فلسطين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): تسلم ملك إسبانيا فيليبي السادس أمس الإثنين أوراق اعتماد حسني عبدالواحد أول سفير لدولة فلسطين في إسبانيا، بعدما اعترفت بها مدريد في مايو الفائت.
واستقبل العاهل الإسباني السفير عبدالواحد في القصر الملكي في مدريد، حيث جرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد، بحسب مشاهد بثها الديوان الملكي على منصة إكس.
ويترأس عبدالواحد البعثة الدبلوماسية لفلسطين في إسبانيا منذ عام 2022 وكان يتمتع بصفة سفير. لكن رتبته تبدلت بشكل رسمي بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين قبل بضعة أشهر.
واعترفت الحكومة الإسبانية بدولة فلسطين في 28 مايو، على غرار إيرلندا والنرويج.
وبداية سبتمبر أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أن «أول قمة ثنائية بين إسبانيا وفلسطين» ستعقد «بحلول نهاية العام».
وتبنت مدريد موقفا متشددا حيال إسرائيل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
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