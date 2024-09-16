العاهل الإسباني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لدولة فلسطين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تسلم‭ ‬ملك‭ ‬إسبانيا‭ ‬فيليبي‭ ‬السادس‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬حسني‭ ‬عبدالواحد‭ ‬أول‭ ‬سفير‭ ‬لدولة‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬بعدما‭ ‬اعترفت‭ ‬بها‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الفائت‭. ‬

واستقبل‭ ‬العاهل‭ ‬الإسباني‭ ‬السفير‭ ‬عبدالواحد‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬مدريد،‭ ‬حيث‭ ‬جرت‭ ‬مراسم‭ ‬تسليم‭ ‬أوراق‭ ‬الاعتماد،‭ ‬بحسب‭ ‬مشاهد‭ ‬بثها‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭. ‬

ويترأس‭ ‬عبدالواحد‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لفلسطين‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وكان‭ ‬يتمتع‭ ‬بصفة‭ ‬سفير‭. ‬لكن‭ ‬رتبته‭ ‬تبدلت‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬بعد‭ ‬اعتراف‭ ‬مدريد‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭. ‬

واعترفت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسبانية‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬مايو،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬إيرلندا‭ ‬والنرويج‭. ‬

وبداية‭ ‬سبتمبر‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاشتراكي‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أول‭ ‬قمة‭ ‬ثنائية‭ ‬بين‭ ‬إسبانيا‭ ‬وفلسطين‮»‬‭ ‬ستعقد‭ ‬‮«‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام‮»‬‭. ‬

وتبنت‭ ‬مدريد‭ ‬موقفا‭ ‬متشددا‭ ‬حيال‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬