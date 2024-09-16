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ناشطة إيرانية مسجونة تدعو إلى ((كسر حاجز الصمت)) في مواجهة ((اضطهاد)) النساء

9/16/2024 7:22:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعت‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي‭ ‬الحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬والمسجونة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬كسر‭ ‬حاجز‭ ‬الصمت‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬اضطهاد‭ ‬النساء‮»‬‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حياة‭ ‬امرأة‭ ‬حرية‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬محمدي‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬كتبت‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬وتناقلها‭ ‬مقربون‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬أدعو‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬وشعوب‭ ‬العالم‭... ‬إلى‭ ‬التحرك‮»‬‭. ‬

وتابعت‭ ‬‮«‬أدعو‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬كسر‭ ‬حاجز‭ ‬الصمت‭ ‬والتقاعس‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الاضطهاد‭ ‬والتمييز‭ ‬المدمرَين‭ ‬اللذين‭ ‬ترتكبهما‭ ‬الحكومات‭ ‬الدينية‭ ‬والاستبدادية‭ ‬ضد‭ ‬النساء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجريم‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‮»‬‭. ‬اندلعت‭ ‬التظاهرات‭ ‬إثر‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬الكردية‭ ‬الإيرانية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬توقيفها‭ ‬لدى‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬عدم‭ ‬التزامها‭ ‬بقواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭. ‬

وتُحتجز‭ ‬الناشطة‭ ‬محمدي‭ ‬المعروفة‭ ‬بنضالها‭ ‬ضد‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬ورفضها‭ ‬إلزامية‭ ‬الحجاب،‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬إوين‭ ‬بطهران‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬2021‭. ‬وأدخلت‭ ‬السجن‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الماضي‭. ‬ويوم‭ ‬الأحد‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬إضراب‭ ‬رمزي‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬33‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬إوين‭ ‬مدة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الثانية‭ ‬لحركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬‮«‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬المحتجين‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬ضد‭ ‬السياسات‭ ‬القمعية‭ ‬للحكومة‮»‬‭. ‬وتسلم‭ ‬نجلاها‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬نيابة‭ ‬عنها‭ ‬كونها‭ ‬في‭ ‬السجن‭. ‬

وشكّلت‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭ ‬شرارة‭ ‬احتجاجات‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬انتصار‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عام‭ ‬1979‭. ‬كانت‭ ‬النساء‭ ‬محور‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬وانتفضن‭ ‬خلالها‭ ‬بوجه‭ ‬إحدى‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬عليها‭ ‬النظام‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وهي‭ ‬إلزامية‭ ‬الحجاب‭. ‬واعتبرت‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬التحركات‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬شغب‮»‬‭ ‬تغذّيها‭ ‬أطراف‭ ‬غربية‭ ‬أو‭ ‬معادية‭ ‬للثورة،‭ ‬وقمعتها‭ ‬بشدة‭. ‬وبحسب‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية،‭ ‬استخدمت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإيرانية‭ ‬الأسلحة‭ ‬النارية‭ ‬لمواجهة‭ ‬المحتجين‭. ‬

تقول‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬إن‭ ‬551‭ ‬شخصا‭ ‬قتلوا‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تؤكد‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬كذلك‭. ‬وتمّ‭ ‬توقيف‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬لكن‭ ‬محمدي‭ ‬واصلت‭ ‬تحديها‭. ‬وكتبت‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬الطريق‭ ‬الصعب‭ ‬الذي‭ ‬ينتظرنا،‭ ‬نعلم‭ ‬جميعا‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬السابق‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬يشعر‭ ‬الناس‭ ‬بأعظم‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬معتقداتهم‭ ‬وحياتهم‭ ‬ومجتمعهم‭. ‬وهو‭ ‬التغيير‭ ‬الذي‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬إسقاط‭ ‬نظام‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬هز‭ ‬أسس‭ ‬الاستبداد‭ ‬الديني‮»‬‭.‬

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