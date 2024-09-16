ناشطة إيرانية مسجونة تدعو إلى ((كسر حاجز الصمت)) في مواجهة ((اضطهاد)) النساء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): دعت نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام والمسجونة منذ العام 2021 في طهران، المجتمع الدولي إلى «كسر حاجز الصمت» في مواجهة «اضطهاد النساء» في إيران، بعد عامين من انطلاق حركة «حياة امرأة حرية». وقالت محمدي في رسالة كتبت السبت في السجن وتناقلها مقربون منها على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين «أدعو المؤسسات الدولية وشعوب العالم... إلى التحرك».
وتابعت «أدعو الأمم المتحدة إلى كسر حاجز الصمت والتقاعس في مواجهة الاضطهاد والتمييز المدمرَين اللذين ترتكبهما الحكومات الدينية والاستبدادية ضد النساء، من خلال تجريم الفصل العنصري بين الجنسين». اندلعت التظاهرات إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.
وتُحتجز الناشطة محمدي المعروفة بنضالها ضد عقوبة الإعدام ورفضها إلزامية الحجاب، في سجن إوين بطهران منذ نوفمبر 2021. وأدخلت السجن عدة مرات خلال العقد الماضي. ويوم الأحد شاركت في إضراب رمزي عن الطعام إلى جانب 33 امرأة في سجن إوين مدة 24 ساعة في الذكرى السنوية الثانية لحركة الاحتجاج «تضامنا مع المحتجين في إيران ضد السياسات القمعية للحكومة». وتسلم نجلاها جائزة نوبل للسلام في 2013 نيابة عنها كونها في السجن.
وشكّلت وفاة أميني شرارة احتجاجات كانت من الأكبر منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. كانت النساء محور الاحتجاجات، وانتفضن خلالها بوجه إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الإسلامي، وهي إلزامية الحجاب. واعتبرت السلطات أن معظم التحركات «أعمال شغب» تغذّيها أطراف غربية أو معادية للثورة، وقمعتها بشدة. وبحسب منظمة العفو الدولية، استخدمت قوات الأمن الإيرانية الأسلحة النارية لمواجهة المحتجين.
تقول منظمات حقوقية إن 551 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات، في حين تؤكد السلطات أن عشرات من عناصر قوات الأمن لقوا حتفهم كذلك. وتمّ توقيف آلاف الأشخاص، بحسب الأمم المتحدة. لكن محمدي واصلت تحديها. وكتبت «رغم الطريق الصعب الذي ينتظرنا، نعلم جميعا أن لا شيء يعود إلى ما كان عليه في السابق». وأضافت «يشعر الناس بأعظم تغيير في معتقداتهم وحياتهم ومجتمعهم. وهو التغيير الذي وإن لم ينجح بعد في إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، إلا أنه هز أسس الاستبداد الديني».
MENAFN16092024000055011008ID1108680520
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.