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رئيس إيران: يمكننا إجراء محادثات مباشرة مع أمريكا إذا تخلت عن عدائها

9/16/2024 7:22:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬لإيران‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬محادثات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إذا‭ ‬أثبتت‭ ‬واشنطن‭ ‬فعليا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬معادية‭ ‬لنا‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬بزشكيان‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬طهران‭ ‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬محادثات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬لعام‭ ‬2015‭. ‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬تراجع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق،‭ ‬بحجة‭ ‬أنه‭ ‬يقدم‭ ‬لطهران‭ ‬مزايا‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬ينبغي،‭ ‬وعاود‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬أمريكية‭ ‬قاسية‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬مما‭ ‬دفعها‭ ‬إلى‭ ‬انتهاك‭ ‬القيود‭ ‬النووية‭ ‬للاتفاق‭ ‬تدريجيا‭. ‬

وقال‭ ‬بزشكيان‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نعادي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬يوقفوا‭ ‬عداءهم‭ ‬تجاهنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إظهار‭ ‬حسن‭ ‬نيتهم‭ ‬عمليا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬إخوة‭ ‬للأمريكيين‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬توليه‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2021،‭ ‬حاول‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬قيدت‭ ‬إيران‭ ‬بموجبه‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬مقابل‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

لكن‭ ‬طهران‭ ‬رفضت‭ ‬التفاوض‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬واشنطن،‭ ‬وعملت‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬عبر‭ ‬وسطاء‭ ‬أوروبيين‭ ‬أو‭ ‬عرب‭. ‬

وقال‭ ‬بزشكيان‭ ‬إن‭ ‬طهران‭ ‬لن‭ ‬تتخلى‭ ‬مطلقا‭ ‬عن‭ ‬برنامجها‭ ‬الصاروخي‭ ‬لحاجتها‭ ‬إلى‭ ‬وسيلة‭ ‬الردع‭ ‬هذه‭ ‬لحماية‭ ‬أمنها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تستطيع‭ ‬فيها‭ ‬إسرائيل‭ ‬إسقاط‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬كل‭ ‬يوم‭. ‬

وترفض‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬دعوات‭ ‬الغرب‭ ‬إلى‭ ‬تقييد‭ ‬برنامجها‭ ‬الصاروخي‭. ‬

وقال‭ ‬بزشكيان‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نملك‭ ‬صواريخ،‭ ‬فسيقصفوننا‭ ‬متى‭ ‬أرادوا،‭ ‬مثلما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

وكرر‭ ‬موقف‭ ‬طهران‭ ‬الرسمي،‭ ‬إذ‭ ‬دعا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬نزع‭ ‬سلاح‭ ‬إسرائيل‭ ‬أولا‭ ‬قبل‭ ‬مطالبة‭ ‬إيران‭ ‬بالأمر‭ ‬نفسه‮»‬‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬إيران‭ ‬نقلت‭ ‬صواريخ‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬قال‭ ‬بزشكيان‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭: ‬‮«‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التسليم‭ ‬قد‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الماضي‭.. ‬لكن‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أؤكد‭ ‬لكم‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬توليت‭ ‬منصبي‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬أي‭ ‬تسليم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‮»‬‭. ‬

واتهمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬إيران‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بنقل‭ ‬صواريخ‭ ‬باليستية‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬بأوكرانيا‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬وطهران‭. ‬ونفت‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران‭ ‬المزاعم‭ ‬الغربية‭. ‬

وفي‭ ‬فبراير،‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬زودت‭ ‬روسيا‭ ‬بعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬سطح‭/‬سطح‭ ‬الباليستية‭ ‬القوية،‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬للتعاون‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الخاضعين‭ ‬لعقوبات‭ ‬أمريكية‭.‬

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