رئيس إيران: يمكننا إجراء محادثات مباشرة مع أمريكا إذا تخلت عن عدائها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
طهران - الوكالات: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمس إن من الممكن لإيران أن تجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة إذا أثبتت واشنطن فعليا أنها «ليست معادية لنا».
وكان بزشكيان يرد على سؤال خلال مؤتمر صحفي في طهران عما إذا كانت طهران منفتحة على محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وفي عام 2018، تراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن هذا الاتفاق، بحجة أنه يقدم لطهران مزايا أكثر مما ينبغي، وعاود فرض عقوبات أمريكية قاسية على إيران، مما دفعها إلى انتهاك القيود النووية للاتفاق تدريجيا.
وقال بزشكيان: «لا نعادي الولايات المتحدة. عليهم أن يوقفوا عداءهم تجاهنا من خلال إظهار حسن نيتهم عمليا»، مضيفا: «نحن إخوة للأمريكيين أيضا».
وبعد توليه منصبه في يناير 2021، حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن التفاوض على إحياء الاتفاق النووي الذي قيدت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
لكن طهران رفضت التفاوض المباشر مع واشنطن، وعملت في الأساس عبر وسطاء أوروبيين أو عرب.
وقال بزشكيان إن طهران لن تتخلى مطلقا عن برنامجها الصاروخي لحاجتها إلى وسيلة الردع هذه لحماية أمنها في منطقة تستطيع فيها إسرائيل إسقاط صواريخ على غزة كل يوم.
وترفض إيران منذ سنوات دعوات الغرب إلى تقييد برنامجها الصاروخي.
وقال بزشكيان: «إذا لم نملك صواريخ، فسيقصفوننا متى أرادوا، مثلما يحدث في غزة»، مشيرا إلى العدوان الإسرائيلي على غزة.
وكرر موقف طهران الرسمي، إذ دعا المجتمع الدولي «إلى نزع سلاح إسرائيل أولا قبل مطالبة إيران بالأمر نفسه».
وردا على سؤال عما إذا كانت إيران نقلت صواريخ إلى روسيا قال بزشكيان في المؤتمر الصحفي: «من المحتمل أن يكون التسليم قد حدث في الماضي.. لكن يمكنني أن أؤكد لكم أنه منذ توليت منصبي لم يحدث أي تسليم من هذا القبيل إلى روسيا».
واتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران الأسبوع الماضي بنقل صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها في حربها بأوكرانيا مما أدى إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو وطهران. ونفت روسيا وإيران المزاعم الغربية.
وفي فبراير، ذكرت وكالة رويترز أن إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ سطح/سطح الباليستية القوية، في تعميق للتعاون العسكري بين البلدين الخاضعين لعقوبات أمريكية.
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