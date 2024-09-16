وزير الخارجية الكويتي: نسعى لطرح ((الشنغن)) بالقمة الخليجية الأوروبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كشف وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا عن وجود تنسيق واتصالات متواصلة مع العديد من المسؤولين الأوروبيين للانتهاء من ملف «الشنغن».
وقال اليحيا، في تصريح خاص لـ القبس، الكويتية إن هناك مساعي بأن يطرح ملف «الشنغن» في القمة الخليجية – الأوروبية المقررة إقامتها في العاصمة البلجيكية بروكسل بتاريخ 16 أكتوبر المقبل.
وأشار اليحيا إلى أن وزارة الخارجية الكويتية عملت على إيجاد بدائل لحين الانتهاء من ملف «الشنغن»، إضافة إلى تعليمات متواصلة لسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقائمين بالأعمال لعدد من الدول الأوروبية بضرورة تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار ومنح تأشيرة «الشنغن» للمواطنين الكويتيين.
وحول زيارته الأخيرة إلى جمهورية مصر العربية، الأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية الكويتي أن زيارته إلى مصر مؤخراً تخللها بحث العديد من المواضيع الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر والتي ستكون محل دراسة.
وذكر اليحيا أنه جرى الاتفاق على معايير محددة للعمل للموظفين المصريين قبل قدومهم إلى البلاد، وإمكانية التعاون في مجال الأمن الغذائي، مؤكداً أنه جرى إبرام اتفاقيات فنية فقط على هامش فعاليات الدورة الـ13 للجنة المصرية – الكويتية المشتركة التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي.
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