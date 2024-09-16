وزير الخارجية الكويتي: نسعى لطرح ((الشنغن)) بالقمة الخليجية الأوروبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالله‭ ‬اليحيا‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬تنسيق‭ ‬واتصالات‭ ‬متواصلة‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬للانتهاء‭ ‬من‭ ‬ملف‭ ‬‮«‬الشنغن‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬اليحيا،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ‭ ‬القبس،‭ ‬الكويتية‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬مساعي‭ ‬بأن‭ ‬يطرح‭ ‬ملف‭ ‬‮«‬الشنغن‮»‬‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬ – ‭ ‬الأوروبية‭ ‬المقررة‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البلجيكية‭ ‬بروكسل‭ ‬بتاريخ‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وأشار‭ ‬اليحيا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتية‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬بدائل‭ ‬لحين‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬ملف‭ ‬‮«‬الشنغن‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعليمات‭ ‬متواصلة‭ ‬لسفراء‭ ‬ورؤساء‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والقائمين‭ ‬بالأعمال‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬بضرورة‭ ‬تسهيل‭ ‬وتبسيط‭ ‬إجراءات‭ ‬إصدار‭ ‬ومنح‭ ‬تأشيرة‭ ‬‮«‬الشنغن‮»‬‭ ‬للمواطنين‭ ‬الكويتيين‭.‬

وحول‭ ‬زيارته‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتي‭ ‬أن‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬مؤخراً‭ ‬تخللها‭ ‬بحث‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬محل‭ ‬دراسة‭.‬

وذكر‭ ‬اليحيا‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬محددة‭ ‬للعمل‭ ‬للموظفين‭ ‬المصريين‭ ‬قبل‭ ‬قدومهم‭ ‬إلى‭ ‬البلاد،‭ ‬وإمكانية‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقيات‭ ‬فنية‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الـ13‭ ‬للجنة‭ ‬المصرية‭ ‬ – ‭ ‬الكويتية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬