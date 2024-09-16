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وزير التجارة السعودي يدعو مصر إلى القضاء على ((بيروقراطية تعطل الفرص الاستثمارية))

9/16/2024 7:22:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دعا‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬السعودي‭ ‬ماجد‭ ‬القصبي‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬البيروقراطية‭ ‬التي‭ ‬تعطل‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭.‬

وقال‭ ‬القصبي‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية،‭ ‬الرياض‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مصر‭ ‬تحظى‭ ‬بإمكانات‭ ‬استثمارية‭ ‬هائلة،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاصلاح‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬بذل‭ ‬جهود‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬البيروقراطية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تعطل‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬أو‭ ‬تقف‭ ‬عائقا‭ ‬أمام‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المصرية‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬بذلت‭ ‬جهودا‭ ‬حثيثة‭ ‬أيضا‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬البيروقراطية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لتحسين‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬السعودي‭ ‬انه‭ ‬يعتزم‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أيضا‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬بشأن‭ ‬جميع‭ ‬المشكلات‭ ‬العالقة‭ ‬أمام‭ ‬زيادة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثماري‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬مدبولي‭ ‬‮«‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬لحل‭ ‬مشكلات‭ ‬المستثمرين‭ ‬السعوديين‭ ‬في‭ ‬مصر‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬تستهدف‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬السعودية‭ ‬الجديدة،‭ ‬سيما‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بـ«الرخصة‭ ‬الذهبية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬مدبولي‭ ‬إلى‭ ‬حزمة‭ ‬التسهيلات‭ ‬الضريبية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬مؤخرا،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬السياسات‭ ‬الضريبية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬حلول‭ ‬جذرية‭ ‬بشأن‭ ‬النزاعات‭ ‬الضريبية‭ ‬القائمة‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬والشركات‭.‬

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