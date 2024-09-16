وزير التجارة السعودي يدعو مصر إلى القضاء على ((بيروقراطية تعطل الفرص الاستثمارية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دعا وزير التجارة السعودي ماجد القصبي مصر إلى القضاء على البيروقراطية التي تعطل الفرص الاستثمارية.
وقال القصبي خلال لقاء عقده مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العاصمة السعودية، الرياض إن «مصر تحظى بإمكانات استثمارية هائلة، لاسيما في ظل الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية في مجال الاصلاح الاقتصادي».
وأكد «أهمية بذل جهود للقضاء على البيروقراطية التي قد تعطل الفرص الاستثمارية أو تقف عائقا أمام نجاحها في السوق المصرية».
وأوضح أن السعودية «بذلت جهودا حثيثة أيضا للقضاء على البيروقراطية إلى جانب اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال».
وقال وزير التجارة السعودي انه يعتزم من جانبه أيضا العمل على استمرار قنوات التواصل مع الجانب المصري بما يُسهم في التوصل إلى حلول بشأن جميع المشكلات العالقة أمام زيادة التبادل التجاري والاستثماري.
بدوره، أكد مدبولي «الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر»، مؤكدا أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، سيما ما يتعلق بـ«الرخصة الذهبية».
وأشار مدبولي إلى حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إعلانها مؤخرا، والتي تأتي ضمن مجموعة من السياسات الضريبية الجديدة التي تستهدف التوصل الى حلول جذرية بشأن النزاعات الضريبية القائمة مع المستثمرين والشركات.
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