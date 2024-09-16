منيرة: قلة فترة التدريب تحول دون تطورنا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لفتت منيرة عبدالله لاعبة منتخبنا الوطني للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية إلى أن بطولة المنتخبات العربية الأخيرة التي اختتمت في مدينة الحمامات في تونس كانت مختلفة عن البطولة السابقة التي أقيمت في الأردن، لأسباب تتعلق باللياقة والفهم وحركتهن في الملعب.
وترى أن السبب الذي جعلهن يتوقفن عند منافسات الدور ربع النهائي يتمثل في أنهن مازلن حتى الآن يحتجن إلى مزيد من التدريب، فالفترة التدريبية التي قضينها في الاستعداد للبطولة لم تكن كافية بالنسبة لهن.
وقالت منيرة إن مستويات اللاعبات تطور فعلا، ولكن ليس بالتطور الذي يسمح لهن بأن يتعدين الدور ربع النهائي، وخاصة أن المنتخبات التي قابلنها لديها خبرة أكثر، ومستوياتها أفضل منهن جراء استمرارية التدريب بحسب قولها.
وترى شخصيا أنها غير راضية عن نفسها، إذ دائما تطمح إلى الأفضل، وتعرف بأن لدى لاعبات المنتخب الكثير ليقدمنه، ويملكن روح المنافسة، غير أنهن يحتجن إلى المزيد من التدريب بشكل يفوق الفترات السابقة، ويحتجن إلى الاستمرار بشكل أكثر ليتمكنّ من التعلم والتطور للوصول إلى جاهزية أفضل.
وحصرت لاعبة منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية قلة فترة التدريب في مقدمة الصعوبات التي تواجهنها.
MENAFN16092024000055011008ID1108680514
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.