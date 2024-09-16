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منيرة: قلة فترة التدريب تحول دون تطورنا

9/16/2024 7:22:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لفتت‭ ‬منيرة‭ ‬عبدالله‭ ‬لاعبة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للسيدات‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحمامات‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬كانت‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬البطولة‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الأردن،‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬باللياقة‭ ‬والفهم‭ ‬وحركتهن‭ ‬في‭ ‬الملعب‭.‬

وترى‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬الذي‭ ‬جعلهن‭ ‬يتوقفن‭ ‬عند‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬أنهن‭ ‬مازلن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬يحتجن‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التدريب،‭ ‬فالفترة‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬قضينها‭ ‬في‭ ‬الاستعداد‭ ‬للبطولة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كافية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهن‭.‬

وقالت‭ ‬منيرة‭ ‬إن‭ ‬مستويات‭ ‬اللاعبات‭ ‬تطور‭ ‬فعلا،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬بالتطور‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬لهن‭ ‬بأن‭ ‬يتعدين‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬قابلنها‭ ‬لديها‭ ‬خبرة‭ ‬أكثر،‭ ‬ومستوياتها‭ ‬أفضل‭ ‬منهن‭ ‬جراء‭ ‬استمرارية‭ ‬التدريب‭ ‬بحسب‭ ‬قولها‭. ‬

وترى‭ ‬شخصيا‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬راضية‭ ‬عن‭ ‬نفسها،‭ ‬إذ‭ ‬دائما‭ ‬تطمح‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل،‭ ‬وتعرف‭ ‬بأن‭ ‬لدى‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الكثير‭ ‬ليقدمنه،‭ ‬ويملكن‭ ‬روح‭ ‬المنافسة،‭ ‬غير‭ ‬أنهن‭ ‬يحتجن‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬بشكل‭ ‬يفوق‭ ‬الفترات‭ ‬السابقة،‭ ‬ويحتجن‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬ليتمكنّ‭ ‬من‭ ‬التعلم‭ ‬والتطور‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬جاهزية‭ ‬أفضل‭.‬

وحصرت‭ ‬لاعبة‭ ‬منتخب‭ ‬سيدات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬قلة‭ ‬فترة‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجهنها‭.‬

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