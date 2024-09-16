خالد بن حمد يصدر قرارا بتعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي النجمة الرياضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قرار رقم (13) لسنة 2024، بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي النجمة الرياضي.
وجاء في نص القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وتعديلاته، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرياضة الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1990، وتعديلاتها، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (10) لسنة 2024 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي النجمة.
فقد تقرر تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي النجمة الرياضي لمدة سنة، وذلك برئاسة السيد أحمد يوسف عبدالله، وعضوية كلٍ من السيد صلاح عبدالله الدوسري، والسيد عبدالنبي عبدالله حسن، والسيد مناف أحمد المناعي، والسيد محمد أحمد باقي، والسيد بدر عبدالوهاب راشد، والسيد أحمد محمد صالح، والسيد ميرزا منصور أحمد، والسيد عبدالحميد عبدالرحمن كويتي، والسيد محمد أحمد بوصيبع، بالإضافة الى السيد عبدالعزيز حسن بوخماس.
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