خالد بن حمد يصدر قرارا بتعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي النجمة الرياضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أصدر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬بشأن‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤقت‭ ‬لنادي‭ ‬النجمة‭ ‬الرياضي‭.‬‮

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وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬61‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بإنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬اللائحة‭ ‬النموذجية‭ ‬للنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للأندية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لإشراف‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬1990،‭ ‬وتعديلاتها،‭ ‬وعلى‭ ‬قرار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤقت‭ ‬لنادي‭ ‬النجمة‭.‬

فقد‭ ‬تقرر‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤقت‭ ‬لنادي‭ ‬النجمة‭ ‬الرياضي‭ ‬لمدة‭ ‬سنة،‭ ‬وذلك‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله،‭ ‬وعضوية‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬صلاح‭ ‬عبدالله‭ ‬الدوسري،‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالنبي‭ ‬عبدالله‭ ‬حسن،‭ ‬والسيد‭ ‬مناف‭ ‬أحمد‭ ‬المناعي،‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬باقي،‭ ‬والسيد‭ ‬بدر‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬راشد،‭ ‬والسيد‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬صالح،‭ ‬والسيد‭ ‬ميرزا‭ ‬منصور‭ ‬أحمد،‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالحميد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كويتي،‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬بوصيبع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬السيد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬حسن‭ ‬بوخماس‭.‬