الشباب يجتاز الاتحاد.. والنجمة يكسب مواجهة التضامن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‮ ‬ الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00





اجتاز‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬منافسه‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬28/32‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬الشباب‭ ‬بنتيجة‭ (‬13/18‭)‬،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬والاتحاد‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬نقطة‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬اللاعب‭ ‬جاسم‭ ‬خميس‭ ‬بتسجيله‭ (‬9‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬رضا‭ (‬7‭ ‬أهداف‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬كسب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬مواجهة‭ ‬منافسه‭ ‬التضامن‭ ‬بنتيجة‭ (‬26/31‭)‬،‭ ‬وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ (‬13/17‭)‬،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬والتضامن‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬نقطة‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي‭ ‬بتسجيله‭ (‬6‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬مهدي‭ ‬سعد‭ (‬4‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬التضامن‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬بتسجيله‭ (‬12‭ ‬هدفاً‭).‬