الشباب يجتاز الاتحاد.. والنجمة يكسب مواجهة التضامن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اجتاز فريق الشباب منافسه الاتحاد بنتيجة (28/32) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الاثنين على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم ضمن ختام الجولة الأولى من الدور التمهيدي، وانتهى الشوط الأول بتقدم الشباب بنتيجة (13/18)، وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى (3 نقاط) والاتحاد بهذه الخسارة أصبح رصيده (نقطة)، وتألق من الشباب اللاعب جاسم خميس بتسجيله (9 أهداف)، أحمد رضا (7 أهداف).
وفي المباراة الثانية كسب فريق النجمة مواجهة منافسه التضامن بنتيجة (26/31)، وانتهى الشوط الأول بتقدم النجمة بنتيجة (13/17)، وبهذا الفوز رفع النجمة رصيده إلى (3 نقاط) والتضامن بهذه الخسارة أصبح رصيده (نقطة)، وتألق من النجمة اللاعب أحمد المقابي بتسجيله (6 أهداف)، مهدي سعد (4 أهداف)، ومن التضامن علي رضا بتسجيله (12 هدفاً).
MENAFN16092024000055011008ID1108680512
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.