Tuesday, 17 September 2024 04:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشباب يجتاز الاتحاد.. والنجمة يكسب مواجهة التضامن

9/16/2024 7:22:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‮ ‬ الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00


اجتاز‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬منافسه‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬28/32‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬الشباب‭ ‬بنتيجة‭ (‬13/18‭)‬،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬والاتحاد‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬نقطة‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬اللاعب‭ ‬جاسم‭ ‬خميس‭ ‬بتسجيله‭ (‬9‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬رضا‭ (‬7‭ ‬أهداف‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬كسب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬مواجهة‭ ‬منافسه‭ ‬التضامن‭ ‬بنتيجة‭ (‬26/31‭)‬،‭ ‬وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ (‬13/17‭)‬،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬والتضامن‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬نقطة‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي‭ ‬بتسجيله‭ (‬6‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬مهدي‭ ‬سعد‭ (‬4‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬التضامن‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬بتسجيله‭ (‬12‭ ‬هدفاً‭).‬

MENAFN16092024000055011008ID1108680512

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث