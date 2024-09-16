الحلبة تستضيف التجارب الرسمية لموسم 2025 للفورمولا وان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن كل من الفورمولا وان والاتحاد الدولي للسيارات أمس استضافة حلبة البحرين الدولية (موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط (في فبراير 2025 التجارب الرسمية والتحضيرية لانطلاق الموسم الجديد 2025 وذلك للسنة الخامسة على التوالي، حيث ستكون الأيام الثلاثة من التجارب التي تضم جميع فرق الفورمولا وان العشرة، الفرصة الوحيدة للفرق للاستعداد والتجربة على المضمار قبل انطلاق بطولة العالم للفورمولا وان 2025 وستكون الفرصة الأولى للجماهير لرؤية السيارات الجديدة تنطلق استعدادا للموسم الجديد.
وستنطلق التجارب على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 فبراير في حلبة البحرين الدولية في الصخير، فيما سينطلق موسم الفورمولا وان بعد أسبوعين فقط بسباق الفورمولا وان 2025 جائزة أستراليا الكبرى، ومن ثم ستتوجه البطولة إلى الصين واليابان، قبل أن تعود إلى البحرين لخوض الجولة الرابعة من البطولة المكونة من 24 جولة مع جائزة البحرين الكبرى التي ستقام في الفترة من 11 إلى 13 أبريل.
وبهذه المناسبة أكد الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية أن اختيار حلبة البحرين الدولية لانطلاق التجارب التحضيرية للموسم الجديد يعكس مكانة مملكة البحرين الرائدة على خارطة سباقات السيارات الدولية، وما تتميز به الحلبة من إمكانيات ومقومات متميزة، معرباً عن تمنياته لجميع الفرق المشاركة التوفيق والنجاح استعداداً للموسم الجديد خلال التجارب الرسمية.
الجدير بالذكر أنه ستتاح لعشاق الفورمولا وان فرصة مشاهدة فرق البطولة وأبرز نجوم وسائقي الفورمولا وان وهم يعملون بجد على تطوير سياراتهم قبل بداية الموسم، حيث سيتم إعلان تفاصيل التذاكر والضيافة للتجارب قريبا.
وتستضيف حلبة البحرين الدولية التجارب التحضيرية لموسم للفورمولا وان للمرة السادسة بشكل عام، حيث أُجريت التجارب لأول مرة في الصخير في عام 2009، ثم عام 2014، وتستضيف الحلبة التجارب كل عام منذ عام 2021.
وفي سياق متصل، تتوافر العروض المبكرة على تذاكر سباق جائزة البحرين الكبرى لفترة محدودة يصل فيها الخصم إلى 10% على تذاكر المنصة الرئيسية والمنعطف الأول، وخصم بنسبة 5% على منصات بيون والجامعة والفوز.
كما تم تصميم باقات السفر المختلفة المتوافرة الآن خصيصًا من قبل حلبة البحرين الدولية بالتعاون مع الناقل الوطني طيران الخليج وشركة طيران الخليج للعطلات، لتوفير مجموعات متنوعة ومثيرة من رحلات العودة والإقامة في الفنادق وخيارات تذاكر سباق الجائزة الكبرى وغير ذلك الكثير بأسعار تنافسية.
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