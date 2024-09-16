الحلبة تستضيف التجارب الرسمية لموسم 2025 للفورمولا وان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬أمس‭ ‬استضافة‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ (‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭ ‬التجارب‭ ‬الرسمية‭ ‬والتحضيرية‭ ‬لانطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2025‭ ‬وذلك‭ ‬للسنة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬جميع‭ ‬فرق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬العشرة،‭ ‬الفرصة‭ ‬الوحيدة‭ ‬للفرق‭ ‬للاستعداد‭ ‬والتجربة‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬2025‭ ‬وستكون‭ ‬الفرصة‭ ‬الأولى‭ ‬للجماهير‭ ‬لرؤية‭ ‬السيارات‭ ‬الجديدة‭ ‬تنطلق‭ ‬استعدادا‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭.‬

وستنطلق‭ ‬التجارب‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬فبراير‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الصخير،‭ ‬فيما‭ ‬سينطلق‭ ‬موسم‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬فقط‭ ‬بسباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬2025‭ ‬جائزة‭ ‬أستراليا‭ ‬الكبرى،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ستتوجه‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬واليابان،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬لخوض‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬جولة‭ ‬مع‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬أبريل‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لانطلاق‭ ‬التجارب‭ ‬التحضيرية‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬يعكس‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬سباقات‭ ‬السيارات‭ ‬الدولية،‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬الحلبة‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬ومقومات‭ ‬متميزة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬استعداداً‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬خلال‭ ‬التجارب‭ ‬الرسمية‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬ستتاح‭ ‬لعشاق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬فرصة‭ ‬مشاهدة‭ ‬فرق‭ ‬البطولة‭ ‬وأبرز‭ ‬نجوم‭ ‬وسائقي‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬وهم‭ ‬يعملون‭ ‬بجد‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬سياراتهم‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬تفاصيل‭ ‬التذاكر‭ ‬والضيافة‭ ‬للتجارب‭ ‬قريبا‭.‬

وتستضيف‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬التجارب‭ ‬التحضيرية‭ ‬لموسم‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬أُجريت‭ ‬التجارب‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الصخير‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬ثم‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬وتستضيف‭ ‬الحلبة‭ ‬التجارب‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬تتوافر‭ ‬العروض‭ ‬المبكرة‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لفترة‭ ‬محدودة‭ ‬يصل‭ ‬فيها‭ ‬الخصم‭ ‬إلى‭ ‬10%‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬المنصة‭ ‬الرئيسية‭ ‬والمنعطف‭ ‬الأول،‭ ‬وخصم‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭% ‬على‭ ‬منصات‭ ‬بيون‭ ‬والجامعة‭ ‬والفوز‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬باقات‭ ‬السفر‭ ‬المختلفة‭ ‬المتوافرة‭ ‬الآن‭ ‬خصيصًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الناقل‭ ‬الوطني‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وشركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬للعطلات،‭ ‬لتوفير‭ ‬مجموعات‭ ‬متنوعة‭ ‬ومثيرة‭ ‬من‭ ‬رحلات‭ ‬العودة‭ ‬والإقامة‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭ ‬وخيارات‭ ‬تذاكر‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬الكثير‭ ‬بأسعار‭ ‬تنافسية‭.‬