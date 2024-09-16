الخالدية ينقل تدريباته للوطني وعاشور يتحدث للإعلام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
انتظم فريق الخالدية الأول لكرة القدم في معسكره الداخلي بفندق الخليج أمس، استعدادا لخوض أولى مبارياته آسيويا أمام نظيره فريق التعاون السعودي يوم غد الأربعاء، عند الساعة السابعة مساءً على ملعب استاد البحرين الوطني، في المباراة الافتتاحية بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا 2.
وسينقل الخالدية اليوم الثلاثاء تدريبه على ملعب المباراة حيث سينطلق التدريب عند الساعة 5:45 مساءً، وبعدها سيعقد المدرب الوطني علي عاشور مؤتمره الصحفي عند الساعة 6:50 مساءً، وفي الجانب الآخر، سيعقد مدرب فريق التعاون الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مؤتمره الصحفي عند الساعة 6:30 مساءً، على أن يخوض تدريبه الأخير عند الساعة 7:10 مساءً على الملعب ذاته.
معنويات عالية
وسيدخل الخالدية ممثل الكرة البحرينية وفي أول ظهور له على المستوى القاري اللقاء بمعنويات عالية، بعد تحقيقه كأس السوبر البحريني، ويسعى الفريق للظهور بصورة مثالية وتقديم أداء يليق بالكرة البحرينية، وستكون هذه المواجهة مفتاحا مهما له في مشواره القاري، أمام فريق قوي ومتمرس ومرشح لتصدر المجموعة.
ويسعى علي عاشور مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخالدية من خلال هذه التجربة الأولى آسيويا مع فريقه، إلى إثبات وجوده وتقديم أفضل المستويات، لتحقيق أفضل النتائج ومحاولة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.
ومن جانب آخر، فإن فريق التعاون السعودي وصل مساء الاثنين إلى البحرين، وقد استقر في فندق ويندهام غراند، والفريق هو الآخر يدخل بمعنويات جيدة بعد تحقيقه 6 نقاط من أصل 3 مباريات في دوري روشن السعودي.
يذكر أن طاقم تحكيم طاجيكستاني سوف يدير اللقاء وهم حكم الساحة نصر الله كبيروف ويساعده اكمل بيروف وصديق زود خوسرافي والحكم الرابع دايربك من قيرغيزستان، ومراقب المباراة الهندي سوفرات سوريش.
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