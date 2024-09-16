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الخالدية ينقل تدريباته للوطني وعاشور يتحدث للإعلام

9/16/2024 7:22:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬ الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

انتظم‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬الداخلي‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج‭ ‬أمس،‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬آسيويا‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬فريق‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بالجولة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2‭.‬

وسينقل‭ ‬الخالدية‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تدريبه‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ ‬حيث‭ ‬سينطلق‭ ‬التدريب‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬45‭ ‬مساءً،‭ ‬وبعدها‭ ‬سيعقد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحفي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6:50‭ ‬مساءً،‭ ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬سيعقد‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬التعاون‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬رودولفو‭ ‬أروابارينا‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحفي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬تدريبه‭ ‬الأخير‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬10‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬ذاته‭.‬

معنويات‭ ‬عالية

وسيدخل‭ ‬الخالدية‭ ‬ممثل‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬القاري‭ ‬اللقاء‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية،‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني،‭ ‬ويسعى‭ ‬الفريق‭ ‬للظهور‭ ‬بصورة‭ ‬مثالية‭ ‬وتقديم‭ ‬أداء‭ ‬يليق‭ ‬بالكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬مفتاحا‭ ‬مهما‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬القاري،‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬ومتمرس‭ ‬ومرشح‭ ‬لتصدر‭ ‬المجموعة‭.‬

ويسعى‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الخالدية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الأولى‭ ‬آسيويا‭ ‬مع‭ ‬فريقه،‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬وجوده‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات،‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬ومحاولة‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭. ‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬فإن‭ ‬فريق‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي‭ ‬وصل‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬استقر‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ويندهام‭ ‬غراند،‭ ‬والفريق‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬يدخل‭ ‬بمعنويات‭ ‬جيدة‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬طاجيكستاني‭ ‬سوف‭ ‬يدير‭ ‬اللقاء‭ ‬وهم‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬كبيروف‭ ‬ويساعده‭ ‬اكمل‭ ‬بيروف‭ ‬وصديق‭ ‬زود‭ ‬خوسرافي‭ ‬والحكم‭ ‬الرابع‭ ‬دايربك‭ ‬من‭ ‬قيرغيزستان،‭ ‬ومراقب‭ ‬المباراة‭ ‬الهندي‭ ‬سوفرات‭ ‬سوريش‭.‬

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