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أنشيلوتي: شتوتغارت فريق منظم

9/16/2024 7:22:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أشاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬بمنافسه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬فريق‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الألماني،‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2010‭.‬

وقال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭: ‬‮«‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬شتوتغارت‭ ‬سيكون‭ ‬ضيفنا‭ ‬هنا‭ (‬غدا‭) ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬سيباستيان‭ ‬هونيس‭ ‬قام‭ ‬بعمل‭ ‬رائع‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬شتوتغارت‭ ‬فريق‭ ‬منظم‭ ‬للغاية،‭ ‬أتوقع‭ ‬مباراة‭ ‬ممتعة‮»‬‭.‬

وتأهل‭ ‬الفريق‭ ‬الألماني‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بعدما‭ ‬قدم‭ ‬موسما‭ ‬رائعا‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وأنهاه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬البطل‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭.‬

ويسافر‭ ‬شتوتغارت‭ ‬لمواجهة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وصاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬الفريق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مونشنجلادباخ‭ /‬3‭.‬

وقال‭ ‬هونيس‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬مونشنجلادباخ،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬مفهوم،‭ ‬بالطبع‭ ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بأننا‭ ‬نستعد‭ ‬لمباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬ومميزة‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الفريق‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا،‭ ‬وستكون‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‭ ‬حدثا‭ ‬مميزا‭ ‬لجماهيرنا‭ ‬وللنادي‭ ‬بأكمله‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬سامي‭ ‬خضيرة،‭ ‬نجم‭ ‬شتوتغارت‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬السابق،‭ ‬إن‭ ‬الحل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الصمود‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سانتياجو‭ ‬برنابيو‮»‬‭ ‬هو‭ ‬التحلي‭ ‬بالشجاعة‭.‬

وأضاف‭ ‬خضيرة‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لنادي‭ ‬شتوتغارت،‭ ‬إنه‭ ‬بمجرد‭ ‬دخول‭ ‬الملعب‭ ‬والشعور‭ ‬بالخوف‭ ‬تأتي‭ ‬الخسارة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬هو‭ ‬تجنب‭ ‬التأثر‭ ‬بالأجواء‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬يمكنه‭ ‬إحداث‭ ‬شيء‭ ‬مميز‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬91‭ ‬أو‭ ‬92‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬97،‭ ‬الشجاعة‭ ‬هي‭ ‬الحل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النجاة‭ ‬في‭ ‬سانتياجو‭ ‬برنابيو‮»‬‭.‬

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