الإصابة تبعد بن ناصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (أ ف ب): يغيب لاعب الوسط الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن ميلان لأربعة أشهر بسبب إصابة في ربلة ساقه اليمنى، وفق ما أعلن وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الإثنين.
وقال النادي اللومباردي في بيان مقتضب «يؤكد ميلان أن إسماعيل بن ناصر خضع لعملية جراحية في ربلة الساق صباحا (الإثنين) في فنلندا»، متوقعا أن تستغرق مدة التعافي «أربعة أشهر».
وتعرض ابن الـ26 عاما للإصابة خلال حصة تمرينية مع منتخب بلاده.
وبعدما بدأ مشواره الكروي مع فريق مسقط رأسه أرل في فرنسا، انتقل بن ناصر إلى أرسنال الإنجليزي الذي دافع عن ألوانه بين 2015 و2017 في مشوار تخلله اللعب مع تور الفرنسي على سبيل الإعارة، قبل أن يحل في إيطاليا عام 2017، حيث لعب أولا مع إمبولي ومن ثم مع ميلان اعتبارا من 2019.
وخاض الجزائري 117 مباراة بألوان «روسونيري» في جميع المسابقات، مسجلا ثمانية أهداف.
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