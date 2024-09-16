الإصابة تبعد بن ناصر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يغيب‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬الجزائري‭ ‬إسماعيل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬عن‭ ‬ميلان‭ ‬لأربعة‭ ‬أشهر‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬ربلة‭ ‬ساقه‭ ‬اليمنى،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬اللومباردي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬‮«‬يؤكد‭ ‬ميلان‭ ‬أن‭ ‬إسماعيل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬خضع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬ربلة‭ ‬الساق‭ ‬صباحا‭ (‬الإثنين‭) ‬في‭ ‬فنلندا‮»‬،‭ ‬متوقعا‭ ‬أن‭ ‬تستغرق‭ ‬مدة‭ ‬التعافي‭ ‬‮«‬أربعة‭ ‬أشهر‮»‬‭.‬

وتعرض‭ ‬ابن‭ ‬الـ26‭ ‬عاما‭ ‬للإصابة‭ ‬خلال‭ ‬حصة‭ ‬تمرينية‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭.‬

وبعدما‭ ‬بدأ‭ ‬مشواره‭ ‬الكروي‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭ ‬أرل‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬انتقل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬إلى‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوانه‭ ‬بين‭ ‬2015‭ ‬و2017‭ ‬في‭ ‬مشوار‭ ‬تخلله‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬تور‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬أولا‭ ‬مع‭ ‬إمبولي‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬مع‭ ‬ميلان‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬2019‭.‬

وخاض‭ ‬الجزائري‭ ‬117‭ ‬مباراة‭ ‬بألوان‭ ‬‮«‬روسونيري‮»‬‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬مسجلا‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭.‬