فريخ تتوج بلقبها الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
غوادالاخارا - (أ ف ب): توجت البولندية ماغدالينا فريخ بلقبها الأول في دورات رابطة محترفات كرة المضرب (دبليو تي أيه)، وذلك بفوزها على الأسترالية أوليفيا غاديكي 7-6 (7-5) و6-4 في نهائي دورة غوادالاخارا المكسيكية (500 نقطة). ونتيجة فوزها بلقبها الأول في ثاني مباراة نهائية، بعد أولى في يوليو حين خسرت أمام مواطنتها ماغدا لينيت في دورة براغ، ضمنت ابنة الـ26 عاما صعودها في تصنيف رابطة المحترفات من المركز الثالث والأربعين إلى الثاني والثلاثين في أفضل ترتيب لها.
وأبدت البولندية سعادتها «أريد القول وحسب أن الأحلام تتحول إلى حقيقة. إنه لقبي الأول في دورات (دبليو تي أيه) وهذا أمر رائع حقا».
وبفضل وصولها إلى النهائي الأول لها في دورات رابطة المحترفات، صعدت غاديكي، البالغة من العمر 22 عاما، من المركز 152 إلى الحادي والثمانين في التصنيف، لتكون في نادي المئة الأوليات لأول مرة في مسيرتها.
MENAFN16092024000055011008ID1108680504
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.