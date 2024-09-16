فريخ تتوج بلقبها الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

غوادالاخارا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توجت‭ ‬البولندية‭ ‬ماغدالينا‭ ‬فريخ‭ ‬بلقبها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬رابطة‭ ‬محترفات‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬أيه‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الأسترالية‭ ‬أوليفيا‭ ‬غاديكي‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-5‭) ‬و6‭-‬4‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬غوادالاخارا‭ ‬المكسيكية‭ (‬500‭ ‬نقطة‭). ‬ونتيجة‭ ‬فوزها‭ ‬بلقبها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية،‭ ‬بعد‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬حين‭ ‬خسرت‭ ‬أمام‭ ‬مواطنتها‭ ‬ماغدا‭ ‬لينيت‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬براغ،‭ ‬ضمنت‭ ‬ابنة‭ ‬الـ26‭ ‬عاما‭ ‬صعودها‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفات‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والأربعين‭ ‬إلى‭ ‬الثاني‭ ‬والثلاثين‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬ترتيب‭ ‬لها‭.‬

وأبدت‭ ‬البولندية‭ ‬سعادتها‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬القول‭ ‬وحسب‭ ‬أن‭ ‬الأحلام‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭. ‬إنه‭ ‬لقبي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬دورات‭ (‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬أيه‭) ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬رائع‭ ‬حقا‮»‬‭.‬

وبفضل‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬الأول‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفات،‭ ‬صعدت‭ ‬غاديكي،‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاما،‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬152‭ ‬إلى‭ ‬الحادي‭ ‬والثمانين‭ ‬في‭ ‬التصنيف،‭ ‬لتكون‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬المئة‭ ‬الأوليات‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭.‬