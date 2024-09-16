سينر يستعين بالمعدّ البدني السابق لديوكوفيتش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (أ ف ب): استعان الإيطالي يانيك سينر، المصنّف أول عالميا في كرة المضرب، بمواطنه ماركو بانيكي الذي عمل لفترة طويلة مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرابع ليحلّ بدلا من معدّه البدني الذي طرده بعد فضيحة المنشطات المدوية التي تمت تبرئته منها. وكتب اللاعب الإيطالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين «مرحبا بك في الفريق» في تعليق لصورة تظهره إلى جانب بانيكي والمعالج الفيزيائي الجديد أوليسيس باديو.
وسيحل بانيكي وباديو تواليا بدلا من أومبرتو فيرارا وجاكومو نالدي اللذين انفصل عنهما سينر قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي فاز بها، لدورهما في اختباري المنشطات الإيجابيين اللذين خضع لهما في مارس.
وكان سينر (23 عاما) قد أوضح للوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب أن الكميات الدقيقة من مادة كلوستيبول المشتقة من هرمون التستوستيرون المحظور من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات التي عثر عليها في بوله كانت بسبب «التلوث من أحد افراد الجهاز الطبي الخاص به (نالدي) الذي قام بوضع رذاذ بدون وصفة طبية يحتوي على كلوستبول على يده لعلاج جرح صغير».
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