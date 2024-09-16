سينر يستعين بالمعدّ البدني السابق لديوكوفيتش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استعان‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر،‭ ‬المصنّف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بمواطنه‭ ‬ماركو‭ ‬بانيكي‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬مع‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬الرابع‭ ‬ليحلّ‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬معدّه‭ ‬البدني‭ ‬الذي‭ ‬طرده‭ ‬بعد‭ ‬فضيحة‭ ‬المنشطات‭ ‬المدوية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬تبرئته‭ ‬منها‭. ‬وكتب‭ ‬اللاعب‭ ‬الإيطالي‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬مرحبا‭ ‬بك‭ ‬في‭ ‬الفريق‮»‬‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬لصورة‭ ‬تظهره‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بانيكي‭ ‬والمعالج‭ ‬الفيزيائي‭ ‬الجديد‭ ‬أوليسيس‭ ‬باديو‭. ‬

وسيحل‭ ‬بانيكي‭ ‬وباديو‭ ‬تواليا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أومبرتو‭ ‬فيرارا‭ ‬وجاكومو‭ ‬نالدي‭ ‬اللذين‭ ‬انفصل‭ ‬عنهما‭ ‬سينر‭ ‬قبل‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها،‭ ‬لدورهما‭ ‬في‭ ‬اختباري‭ ‬المنشطات‭ ‬الإيجابيين‭ ‬اللذين‭ ‬خضع‭ ‬لهما‭ ‬في‭ ‬مارس‭.‬

وكان‭ ‬سينر‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬قد‭ ‬أوضح‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬لنزاهة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬أن‭ ‬الكميات‭ ‬الدقيقة‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬كلوستيبول‭ ‬المشتقة‭ ‬من‭ ‬هرمون‭ ‬التستوستيرون‭ ‬المحظور‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬التي‭ ‬عثر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬بوله‭ ‬كانت‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬التلوث‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬افراد‭ ‬الجهاز‭ ‬الطبي‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ (‬نالدي‭) ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بوضع‭ ‬رذاذ‭ ‬بدون‭ ‬وصفة‭ ‬طبية‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬كلوستبول‭ ‬على‭ ‬يده‭ ‬لعلاج‭ ‬جرح‭ ‬صغير‮»‬‭.‬