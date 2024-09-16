الإصابة تنهي موسم أنس جابر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): أعلنت نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر أمس الاثنين انتهاء موسمها، بسبب الإصابة المستمرة في كتفها. ولم تلعب المصنفة ثانية عالميا سابقا منذ دورة كندا المفتوحة مطلع أغسطس، حيث خسرت بمجموعتين أمام اليابانية ناومي أوساكا.
وكانت جابر قد انسحبت من دورة واشنطن ثم من دورة سينسيناتي وبطولة فلاشينغ ميدوز بالإضافة إلى الألعاب الأولمبية في باريس.
في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت ابنة الثلاثين «لقد كان هذا العام صعبا للغاية بالنسبة لي، وكرياضيين نعرف أن التعافي جزء من الرحلة».
تابعت ابنة قصر هلال «نظرا إلى الإصابة المستمرة في كتفي، اتخذت مع فريقي الطبي قرارا صعبا بالابتعاد عن ملاعب التنس حتى نهاية الموسم».
أردفت وصيفة ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022 «خلال فترة التعافي، سأكرس نفسي للعمل الخيري والتأكد من اننا نحدث فرقا حقيقيا في العالم. شكرا لدعمكم ولا يسعني الانتظار حتى أعود أقوى».
ختمت «أراكم مجددا في الملاعب في أستراليا عام 2025».
وخاضت جابر 30 مباراة في 2024 فازت في 16 منها، فتراجعت إلى المركز 22 في التصنيف العالمي.
خسرت بنتيجة قاسية أمام الروسية ميرا أندرييفا في الدور الثاني من بطولة أستراليا وعانت سلسلة سلبية بين فبراير ومطلع أبريل.
تحسنت في أواخر موسم الدورات التربية، حيث بلغت ربع النهائي في مدريد ورولان غاروس.
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