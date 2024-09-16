الإصابة تنهي موسم أنس جابر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬نجمة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬انتهاء‭ ‬موسمها،‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬كتفها‭. ‬ولم‭ ‬تلعب‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬منذ‭ ‬دورة‭ ‬كندا‭ ‬المفتوحة‭ ‬مطلع‭ ‬أغسطس،‭ ‬حيث‭ ‬خسرت‭ ‬بمجموعتين‭ ‬أمام‭ ‬اليابانية‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا‭.‬

وكانت‭ ‬جابر‭ ‬قد‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬واشنطن‭ ‬ثم‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬سينسيناتي‭ ‬وبطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬كتبت‭ ‬ابنة‭ ‬الثلاثين‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬صعبا‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬وكرياضيين‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬التعافي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الرحلة‮»‬‭.‬

تابعت‭ ‬ابنة‭ ‬قصر‭ ‬هلال‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬كتفي،‭ ‬اتخذت‭ ‬مع‭ ‬فريقي‭ ‬الطبي‭ ‬قرارا‭ ‬صعبا‭ ‬بالابتعاد‭ ‬عن‭ ‬ملاعب‭ ‬التنس‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬

أردفت‭ ‬وصيفة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬2022‭ ‬و2023‭ ‬وفلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬2022‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التعافي،‭ ‬سأكرس‭ ‬نفسي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬اننا‭ ‬نحدث‭ ‬فرقا‭ ‬حقيقيا‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬شكرا‭ ‬لدعمكم‭ ‬ولا‭ ‬يسعني‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ ‬أعود‭ ‬أقوى‮»‬‭.‬

ختمت‭ ‬‮«‬أراكم‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬عام‭ ‬2025‮»‬‭.‬

وخاضت‭ ‬جابر‭ ‬30‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬فازت‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬منها،‭ ‬فتراجعت‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬22‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭.‬

خسرت‭ ‬بنتيجة‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬الروسية‭ ‬ميرا‭ ‬أندرييفا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬وعانت‭ ‬سلسلة‭ ‬سلبية‭ ‬بين‭ ‬فبراير‭ ‬ومطلع‭ ‬أبريل‭.‬

تحسنت‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬موسم‭ ‬الدورات‭ ‬التربية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬ورولان‭ ‬غاروس‭.‬







