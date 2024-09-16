مكلارين يدعم نجمي الفريق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باكو‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الإيطالي‭ ‬أندريا‭ ‬ستيلا‭ ‬مدير‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬أنه‭ ‬بصدد‭ ‬مراجعة‭ ‬مستمرة‭ ‬لتصنيف‭ ‬سائقي‭ ‬الفريق‭ ‬بعدما‭ ‬أثبت‭ ‬الأسترالي‭ ‬أوسكار‭ ‬بياستري‭ ‬موهبة‭ ‬كبيرة‭ ‬بفوزه‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬أذربيجان‭ ‬الكبرى‭ ‬لسباقات‭ ‬فورمولا‭ ‬1‭ ‬الأحد‭.‬

وواجه‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬ضجة‭ ‬قبل‭ ‬السباق‭ ‬الأخير‭ ‬بعدما‭ ‬انتهز‭ ‬بياستري‭ ‬فرصة‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الأولى‭ ‬بسباق‭ ‬مونزا‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬ليحرم‭ ‬زميله‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬الذي‭ ‬ينافس‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬السائقين‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬ويحل‭ ‬ثالثا‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بإيطاليا‭.‬

وقرر‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬تفضيل‭ ‬نوريس‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬سباقات‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري،‭ ‬ولكن‭ ‬بياستري‭ ‬اعتلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬باكو،‭ ‬بينما‭ ‬أنهى‭ ‬البريطاني‭ ‬نوريس‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬محتلا‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بعدما‭ ‬بدأ‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

وقال‭ ‬ستيلا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أبرزتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‭): ‬‮«‬لدينا‭ ‬سائقان‭ ‬من‭ ‬المكانة‭ ‬الأولى،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬أننا‭ ‬نراعي‭ ‬مصلحة‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول،‭ ‬وهي‭ ‬الفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬الصانعين،‭ ‬وبطولة‭ ‬السائقين‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬مدير‭ ‬مكلارين‭: ‬‮«‬كان‭ ‬لاندو‭ ‬في‭ ‬مكانة‭ ‬أفضل‭ ‬قبل‭ ‬هذا‭ ‬السباق،‭ ‬وسيبقى‭ ‬كذلك،‭ ‬ولكننا‭ ‬نحاول‭ ‬دائما‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬سباق‭ ‬تحديد‭ ‬أفضل‭ ‬نهج‭ ‬ممكن‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬سائق،‭ ‬وسنفعل‭ ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬سنغافورة‮»‬‭.‬

ونجح‭ ‬نوريس‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للسائقين‭ ‬بواقع‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬إلى‭ ‬59‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬يحتل‭ ‬بياستري‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬مبتعدا‭ ‬عن‭ ‬زميله‭ ‬نوريس‭ ‬بفارق‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬سنغافورة‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الفرق،‭ ‬عاش‭ ‬مكلارين‭ ‬لحظة‭ ‬تاريخية‭ ‬بانتزاع‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لبطولة‭ ‬الصانعين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬ليتقدم‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الذي‭ ‬هيمن‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬موسمين‭.‬

وختم‭ ‬ستيلا‭ ‬تصريحاته‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬ننسى‭ ‬أننا‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬والآن‭ ‬نعتلي‭ ‬الصدارة،‭ ‬إنه‭ ‬إنجاز‭ ‬كبير،‭ ‬لكننا‭ ‬لا‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬بل‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سباق‭ ‬على‭ ‬حدة‮»‬‭.‬