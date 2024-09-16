مكلارين يدعم نجمي الفريق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باكو - (د ب أ): أكد الإيطالي أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنه بصدد مراجعة مستمرة لتصنيف سائقي الفريق بعدما أثبت الأسترالي أوسكار بياستري موهبة كبيرة بفوزه بسباق جائزة أذربيجان الكبرى لسباقات فورمولا 1 الأحد.
وواجه فريق مكلارين ضجة قبل السباق الأخير بعدما انتهز بياستري فرصة في اللفة الأولى بسباق مونزا قبل أسبوعين ليحرم زميله البريطاني لاندو نوريس الذي ينافس على لقب السائقين من الفوز بالجائزة ويحل ثالثا في السباق الذي أقيم بإيطاليا.
وقرر فريق مكلارين تفضيل نوريس في باقي سباقات الموسم الجاري، ولكن بياستري اعتلى منصة التتويج في باكو، بينما أنهى البريطاني نوريس هذا السباق محتلا المركز الرابع بعدما بدأ السباق من مركز الانطلاق الخامس عشر.
وقال ستيلا في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لدينا سائقان من المكانة الأولى، مما يؤكد أننا نراعي مصلحة الفريق في المقام الأول، وهي الفوز ببطولة الصانعين، وبطولة السائقين أيضا».
وأضاف مدير مكلارين: «كان لاندو في مكانة أفضل قبل هذا السباق، وسيبقى كذلك، ولكننا نحاول دائما بعد كل سباق تحديد أفضل نهج ممكن مع كل سائق، وسنفعل ذلك قبل سباق جائزة سنغافورة».
ونجح نوريس في تقليص الفارق مع الهولندي ماكس فيرستابن متصدر الترتيب العام للسائقين بواقع ثلاث نقاط إلى 59 نقطة، بينما يحتل بياستري المركز الرابع مبتعدا عن زميله نوريس بفارق 32 نقطة قبل سباق جائزة سنغافورة الأسبوع المقبل.
وعلى مستوى الفرق، عاش مكلارين لحظة تاريخية بانتزاع صدارة الترتيب العام لبطولة الصانعين لأول مرة منذ عام 2014 ليتقدم على فريق ريد بول الذي هيمن على الصدارة في آخر موسمين.
وختم ستيلا تصريحاته قائلا: «لا ننسى أننا كنا في المركز الأخير في بداية عام 2023 والآن نعتلي الصدارة، إنه إنجاز كبير، لكننا لا ننظر إلى جدول الترتيب بل التركيز في كل سباق على حدة».
MENAFN16092024000055011008ID1108680501
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.