كو والأمير فيصل بن الحسين من المرشحين لخلافة باخ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوزان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬سبعة‭ ‬مرشحين‭ ‬بينهم‭ ‬البطل‭ ‬الأولمبي‭ ‬البريطاني‭ ‬السابق‭ ‬سيباستيان‭ ‬كو‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الأردنية‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬الحسين‭ ‬سيسعون‭ ‬لخلافة‭ ‬الألماني‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الهيئة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

ويعتبر‭ ‬كو،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬صاحب‭ ‬السيرة‭ ‬الأبرز‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭ ‬السبعة‭ ‬بفضل‭ ‬هالة‭ ‬رياضية‭ ‬وحضور‭ ‬إعلامي‭ ‬تعززهما‭ ‬قوة‭ ‬الصحافة‭ ‬الناطقة‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مسيرة‭ ‬مهنية‭ ‬طويلة‭ ‬كمسؤول‭ ‬برئاسته‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬لندن‭ ‬2012،‭ ‬نائب‭ ‬محافظ،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البريطانية،‭ ‬ثم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لـ«الرياضة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الأولى،‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‮»‬‭.‬

يمكن‭ ‬لكو‭ ‬أن‭ ‬يتباهى‭ ‬بأنه‭ ‬قام‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بتصحيح‭ ‬هيئة‭ ‬تم‭ ‬تقويضها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سلفه‭ ‬الراحل‭ ‬السنغالي‭ ‬لامين‭ ‬دياك‭ ‬الذي‭ ‬أدين‭ ‬بتورطه‭ ‬في‭ ‬التستر‭ ‬على‭ ‬فضيحة‭ ‬المنشطات‭ ‬الروسية‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬أثار‭ ‬كو‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العداوة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الأولمبي‭ ‬عندما‭ ‬قرر‭ ‬منح‭ ‬مكافآت‭ ‬للرياضيين‭ ‬الحائزين‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استشارة‭ ‬أحد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬معظم‭ ‬الاتحادات‭ ‬الدولية‭ ‬مجاراته‭ ‬ماليا‭.‬

سيواجه‭ ‬كو‭ ‬منافسة‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقررة‭ ‬خلال‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬أثينا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و21‭ ‬مارس،‭ ‬وعلى‭ ‬الخصوص‭ ‬من‭ ‬الزيمبابوية‭ ‬كيرستي‭ ‬كوفنتري‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لأن‭ ‬تصبح‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬وإفريقية‭ ‬تتولى‭ ‬رئاسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬واللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الفرنسية‭ ‬دافيد‭ ‬لابارتيان‭.‬

وكان‭ ‬باخ‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬70‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬يرأس‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬منذ‭ ‬2013،‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬ولاية‭ ‬ثالثة‭.‬

وتضم‭ ‬اللائحة‭ ‬مرشحا‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬حظيت‭ ‬برئاسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬هو‭ ‬الياباني‭ ‬موريناري‭ ‬واتانابي،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للجمباز‭.‬

كما‭ ‬ضمت‭ ‬الإسباني‭ ‬خوان‭ ‬أنطونيو‭ ‬سامارانش‭ ‬جونيور،‭ ‬نجل‭ ‬خوان‭ ‬أنطونيو‭ ‬الذي‭ ‬ترأس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1980‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬وحوّلها‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬تجارية،‭ ‬والمرشح‭ ‬المفاجأة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتزلج‭ ‬السويدي‭ ‬يوهان‭ ‬إلياش‭.‬

وستكون‭ ‬أول‭ ‬خطوة‭ ‬للمرشحين‭ ‬السبعة‭ ‬هي‭ ‬تقديم‭ ‬برامجهم‭ ‬للأعضاء‭ ‬عند‭ ‬حلول‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬لائحة‭ ‬المرشحين‭: ‬‮«‬سيقدم‭ ‬المرشحون‭ ‬برامجهم‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مغلقة،‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬بمناسبة‭ ‬اجتماع‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬لوزان‭ (‬سويسرا‭) ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2025‮»‬‭.‬

ستكون‭ ‬هناك‭ ‬فترة‭ ‬انتقالية‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لم‭ ‬يستمتع‭ ‬به‭ ‬باخ‭ ‬عندما‭ ‬خلف‭ ‬البلجيكي‭ ‬جاك‭ ‬روغ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬مع‭ ‬تولي‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬وفريقه‭ ‬السيطرة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭.‬



