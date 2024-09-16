((الإمارات للدراجات)) يحلق بالصدارة في مونتريال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مونتريال‭ ‬ – ‭ (‬وام‭): ‬حقق‭ ‬تادي‭ ‬بوجاتشار‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬فوزه‭ ‬الشخصي‭ ‬رقم‭ ‬22،‭ ‬والفوز‭ ‬رقم‭ ‬73‭ ‬لفريق‭ ‬الإمارات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بأداء‭ ‬مميز‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬مونتريال‭ ‬الكبرى،‭ ‬في‭ ‬كندا‭.‬

وشهد‭ ‬السباق،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬وامتد‭ ‬لمسافة‭ ‬209‭.‬1‭ ‬كم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬17‭ ‬لفة،‭ ‬مجموعة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬المتسابقين‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الأولى‭.‬

ووضع‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات‭ ‬إيجور‭ ‬أريتا‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأولى‭ ‬لإدارة‭ ‬اليوم‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة،‭ ‬ومع‭ ‬تضييق‭ ‬الفارق‭ ‬تدريجيا،‭ ‬بدأ‭ ‬المرشحون‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬في‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬قبل‭ ‬50‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬السباق‭.‬

وبذل‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات‭ ‬مجهودا‭ ‬جماعيا‭ ‬كبيرا،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬فيشر‭ ‬بلاك‭ ‬وأيوسو‭ ‬وماجيكا‭ ‬بتمهيد‭ ‬الأمور‭ ‬لهجوم‭ ‬بوجاتشار‭ ‬الحاسم‭ ‬قبل‭ ‬23‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬النهاية‭. ‬وأنهى‭ ‬المتسابق‭ ‬السلوفيني‭ ‬بوجاتشار‭ ‬السباق‭ ‬منفردا،‭ ‬مكررا‭ ‬نجاحه‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الكندية،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وقال‭ ‬بوجاتشار‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬قام‭ ‬بعمل‭ ‬رائع،‭ ‬وكان‭ ‬سباق‭ ‬رائع،‭ ‬كانت‭ ‬حالتي‭ ‬البدنية‭ ‬جيدة،‭ ‬وتم‭ ‬التعامل‭ ‬بجدية‭ ‬وحذر‭ ‬مع‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الفارق،‭ ‬وقد‭ ‬ناسبني‭ ‬المسار‭ ‬الصعب‮»‬‭.‬





النتائج النهائية

1‭. ‬تادي‭ ‬بوجاتشار‭ (‬فريق‭ ‬الإمارات‭) ‬5:28:15‭ ‬ساعة

2‭. ‬بيلو‭ ‬بيلباو‭ (‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬فيكتوريوس‭) +‬24

3‭. ‬جوليان‭ ‬ألافيليب‭ (‬سودال‭ ‬كويكستيب‭) +‬40