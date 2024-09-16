دوري أبطال أوروبا حقبة جديدة ونظام جديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيقوسيا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لا‭ ‬يخفى‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أن‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هي‭ ‬أهم‭ ‬بطولات‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وأكثرها‭ ‬شعبية‭ ‬ومتابعة،‭ ‬لكن‭ ‬تعديل‭ ‬نظامها‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬جعلها‭ ‬مربكة‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬لمتابعي‭ ‬المستديرة‭.‬

منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1955‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬كأس‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬البطلة،‭ ‬مرورا‭ ‬بتغيير‭ ‬التسمية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬1992‭ ‬لتصبح‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬دأب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭ (‬ويفا‭) ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬أنظمتها‭ ‬بهدف‭ ‬تكييف‭ ‬المسابقة‭ ‬كي‭ ‬تواكب‭ ‬التغييرات‭ ‬الأوسع‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭. ‬وهذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬تنطلق‭ ‬حقبة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬توسيع‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬فريقا‭ ‬إلى‭ ‬36،‭ ‬بنظام‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬يخوض‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق‭ ‬مختلفة،‭ ‬بواقع‭ ‬أربع‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ومثلها‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭.‬

ولضمان‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬الشكل‭ ‬الجديد‭ ‬الأفضل‭ ‬للأندية‭ ‬واللاعبين‭ ‬والمشجعين،‭ ‬استند‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬تصميمه‭ ‬على‭ ‬مشاورات‭ ‬مكثفة‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبي‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كتب‭ ‬في‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭.‬

تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬النهائي‭ ‬وقائمة‭ ‬التأهل‭ ‬وروزنامة‭ ‬مسابقات‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مايو‭ ‬2022،‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أبريل‭ ‬2021‭ ‬بتقديم‭ ‬نظام‭ ‬مسابقة‭ ‬جديد‭.‬

‮«‬أكثر‭ ‬اتحادا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭ ‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬السلوفيني‭ ‬ألكسندر‭ ‬تشيفيرين‭ ‬‮«‬أظهر‭ ‬ويفا‭ ‬بوضوح‭ ‬أننا‭ ‬ملتزمون‭ ‬تماما‭ ‬باحترام‭ ‬القيم‭ ‬الأساسية‭ ‬للرياضة‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬المبدأ‭ ‬الأساسي‭ ‬للمسابقات‭ ‬المفتوحة،‭ ‬مع‭ ‬التأهل‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الجدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬تماما‭ ‬مع‭ ‬نموذج‭ ‬الرياضة‭ ‬الأوروبية‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬والتضامن‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬عنه‭ ‬موقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬حقا‭ ‬لأن‭ ‬القرار‭ ‬كان‭ ‬بالإجماع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لويفا،‭ ‬حيث‭ ‬وافقت‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬والدوريات‭ ‬الأوروبية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬المقدم‭. ‬دليل‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬اتحادا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭.‬

يروّج‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬لـ«مستقبل‭ ‬جديد‭ ‬ومثير‮»‬‭ ‬في‭ ‬القارة،‭ ‬حيث‭ ‬ستلعب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬عددا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المباريات،‭ ‬وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬الجوائز‭.‬

وتضم‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬36‭ ‬ناديا،‭ ‬حيث‭ ‬سيلعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات،‭ ‬ولكن‭ ‬سيتم‭ ‬تجميع‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬واحد‭ ‬كبير‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تقسيمها‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات‭.‬

وقبل‭ ‬القرعة،‭ ‬وُزّعت‭ ‬الأندية‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬مستويات‭ ‬تحتوي‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬تسعة‭ ‬فرق‭. ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬فريقين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مستوى،‭ ‬إذ‭ ‬سيلعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬ومثلها‭ ‬خارجها‭.‬

أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬النهائي‭ ‬تتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ستتقدم‭ ‬الفرق‭ ‬الـ16‭ ‬التالية‭ ‬إلى‭ ‬جولة‭ ‬فاصلة‭ ‬وستخرج‭ ‬الفرق‭ ‬الباقية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬خلافا‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬يحصل‭ ‬سابقا‭. ‬ولن‭ ‬يلعب‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬عينه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬كما‭ ‬لن‭ ‬يواجه‭ ‬أي‭ ‬فرق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬منافِسَين‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬واحد‭.‬

وقُّدم‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تهديد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬بالانفصال‭ ‬وتشكيل‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭.‬

ويأمل‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬حلا‭ ‬لمشكلة‭ ‬عدم‭ ‬التوازن‭ ‬التنافسي‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬والتي‭ ‬جعلت‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬أكثر‭ ‬توقعا‭.‬

يقول‭ ‬الاتحاد‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬سيقدّم‭ ‬توازنا‭ ‬تنافسيا‭ ‬أفضل‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الفرق،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬لكل‭ ‬فريق‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬ضد‭ ‬منافسين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تنافسي‭ ‬مشابه‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‮»‬‭.‬







