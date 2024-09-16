إنزاغي يأسف لإهدار الفرص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬مدرب‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬كان‭ ‬يمكنه‭ ‬فعل‭ ‬المزيد‭ ‬والتصرف‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬مونزا‭ ‬المتواضع‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعدما‭ ‬أهدر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬خلال‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وتراجع‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بثماني‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عوض‭ ‬تأخره‭ ‬ليتعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬في‭ ‬مونزا‭.‬

وقال‭ ‬إنزاغي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬واجهنا‭ ‬صعوبات‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬قدم‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬دفاعيا‭. ‬أتيحت‭ ‬لنا‭ ‬فرص‭ ‬لم‭ ‬نستغلها‭ ‬وارتكبنا‭ ‬أخطاء‭ ‬فنية‭. ‬ثم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لم‭ ‬نلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬ولم‭ ‬نصنع‭ ‬فرصا‭ ‬خطيرة،‭ ‬وعندما‭ ‬تحولنا‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ (‬في‭ ‬الهجوم‭) ‬استقبلنا‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬الرائع‭ ‬من‭ ‬داني‭ ‬موتا‭ ‬الذي‭ ‬صنع‭ ‬لنا‭ ‬صعوبات‮»‬‭.‬

وكثف‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬جهوده‭ ‬بعد‭ ‬تأخره‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬81‭ ‬وأدرك‭ ‬المدافع‭ ‬دينزل‭ ‬دمفريس‭ ‬التعادل‭ ‬قبل‭ ‬دقيقتين‭ ‬من‭ ‬النهاية‭ ‬لكن‭ ‬الوقت‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬حسم‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭.‬

وأضاف‭ ‬إنزاغي‭ ‬‮«‬كان‭ ‬رد‭ ‬فعلنا‭ ‬رائعا‭ ‬بعد‭ ‬الهدف،‭ ‬ربما‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭. ‬لقد‭ ‬واجهنا‭ ‬بعض‭ ‬المواقف‭ ‬غير‭ ‬الواضحة،‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬ننجح‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭. ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬يتعين‭ ‬عليك‭ ‬محاولة‭ ‬حسم‭ ‬النتيجة‭... ‬إذا‭ ‬بقيت‭ ‬متعادلا‭ ‬واستقبلت‭ ‬أهدافا،‭ ‬تصبح‭ ‬المباريات‭ ‬صعبة‮»‬‭.‬

وتعادل‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬جنوة‭ ‬بالمباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للموسم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬انتصارين‭ ‬متتاليين‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬ليتشي‭ ‬وأتلانتا‭.‬

ويبدأ‭ ‬الفريق‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬عندما‭ ‬يسافر‭ ‬لمواجهة‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭.‬

وأكد‭ ‬إنزاغي‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬هادئ‭ ‬للغاية‭. ‬كافة‭ ‬اللاعبين‭ ‬متاحين،‭ ‬وهذه‭ ‬البطولة‭ ‬الجديدة‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬شيء‭ ‬جديد‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬جميعا‭ ‬كمدربين‮»‬‭.‬

‮«‬إنه‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ (‬للنظام‭ ‬الجديد‭)‬،‭ ‬وتوجد‭ ‬مباراتان‭ ‬بدون‭ ‬المجموعة‭ ‬المعتادة‭. ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نحاول‭ ‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭. ‬أي‭ ‬منافس‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬سيكون‭ ‬صعبا‮»‬‭.‬

وستخوض‭ ‬الأندية‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬36‭ ‬فريقا‭ ‬بموجب‭ ‬نظام‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬محل‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬السابقة‭. ‬



