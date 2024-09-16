إنزاغي يأسف لإهدار الفرص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): قال سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان إن فريقه كان يمكنه فعل المزيد والتصرف بشكل أسرع في زيارة مونزا المتواضع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما أهدر العديد من الفرص خلال التعادل 1-1 أمس الأحد.
وتراجع إنتر حامل اللقب للمركز الثاني في الدوري بثماني نقاط من أربع مباريات بعد أن عوض تأخره ليتعادل 1-1 بشكل مفاجئ في مونزا.
وقال إنزاغي في مؤتمر صحفي «واجهنا صعوبات أمام فريق قدم مباراة جيدة دفاعيا. أتيحت لنا فرص لم نستغلها وارتكبنا أخطاء فنية. ثم في الشوط الثاني لم نلعب بشكل جيد، ولم نصنع فرصا خطيرة، وعندما تحولنا إلى ثلاثة (في الهجوم) استقبلنا هذا الهدف الرائع من داني موتا الذي صنع لنا صعوبات».
وكثف إنتر ميلان جهوده بعد تأخره بهدف في الدقيقة 81 وأدرك المدافع دينزل دمفريس التعادل قبل دقيقتين من النهاية لكن الوقت لم يكن في صالح فريقه في محاولة حسم النقاط الثلاث.
وأضاف إنزاغي «كان رد فعلنا رائعا بعد الهدف، ربما كان يجب أن يحدث ذلك في وقت مبكر. لقد واجهنا بعض المواقف غير الواضحة، وعادة ما ننجح في الاستفادة منها. في مباريات مثل هذه يتعين عليك محاولة حسم النتيجة... إذا بقيت متعادلا واستقبلت أهدافا، تصبح المباريات صعبة».
وتعادل إنتر ميلان 2-2 في جنوة بالمباراة الافتتاحية للموسم، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين على أرضه ضد ليتشي وأتلانتا.
ويبدأ الفريق مشواره في دوري أبطال أوروبا عندما يسافر لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل.
وأكد إنزاغي «أنا هادئ للغاية. كافة اللاعبين متاحين، وهذه البطولة الجديدة لدوري أبطال أوروبا شيء جديد بالنسبة إلينا جميعا كمدربين».
«إنه العام الأول (للنظام الجديد)، وتوجد مباراتان بدون المجموعة المعتادة. يتعين علينا أن نحاول بذل قصارى جهدنا. أي منافس في دوري أبطال أوروبا سيكون صعبا».
وستخوض الأندية ثماني مباريات في مرحلة الدوري المكونة من 36 فريقا بموجب نظام المسابقة الجديد، الذي يحل محل مرحلة المجموعات السابقة.
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