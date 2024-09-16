سلوت يتجرّع مرارة الخسارة الأولى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ليفربول‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬بداية‭ ‬مثالية‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بعد‭ ‬حلوله‭ ‬بديلا‭ ‬للألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب،‭ ‬إلّا‭ ‬أنه‭ ‬تجرّع‭ ‬مرارة‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد،‭ ‬أنهت‭ ‬فترة‭ ‬شهر‭ ‬العسل‭ ‬وكشفت‭ ‬عن‭ ‬تصدّعات‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬نادي‭ ‬الـ«ريدز‮»‬‭.‬

لا‭ ‬يملك‭ ‬ليفربول،‭ ‬رابع‭ ‬الدوري‭ ‬الانجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ترف‭ ‬الوقت‭ ‬لتضميد‭ ‬جراحه‭ ‬المحلية‭ ‬إذ‭ ‬يستعد‭ ‬للسفر‭ ‬إلى‭ ‬ميلانو‭ ‬الإيطالية‭ ‬لمواجهة‭ ‬‮«‬روسونيري‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬مسابقة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬النخبوية‭.‬

وخلال‭ ‬حقبة‭ ‬كلوب،‭ ‬استعاد‭ ‬ليفربول‭ ‬هيبته‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬القاري،‭ ‬فوصل‭ ‬عملاق‭ ‬الكرة‭ ‬الانجليزية‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬مواسم‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2018‭ ‬و2022،‭ ‬وفاز‭ ‬بالكأس‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

ورث‭ ‬سلوت‭ ‬إرثا‭ ‬ضخما‭ ‬من‭ ‬كلوب،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬ترحم‭ ‬قرعة‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬في‭ ‬صيغتها‭ ‬الجديدة‭ ‬مدرب‭ ‬فينورد‭ ‬السابق،‭ ‬حيث‭ ‬سيواجه‭ ‬ليفربول‭ ‬الفريقين‭ ‬الأكثر‭ ‬نجاحا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المسابقة‭ ‬وهما‭ ‬ميلان‭ (‬7‭ ‬ألقاب‭) ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ (‬15‭).‬

كما‭ ‬سيعود‭ ‬الشاب‭ ‬الإسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬لخلافة‭ ‬كلوب،‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬أمضى‭ ‬5‭ ‬أعوام‭ ‬كلاعب،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬كمدرب‭ ‬مع‭ ‬بطل‭ ‬ألمانيا‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬بينما‭ ‬يعود‭ ‬سلوت‭ ‬إلى‭ ‬هولندا‭ ‬لمواجهة‭ ‬أيندهوفن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭.‬

ويواجه‭ ‬ليفربول‭ ‬أيضا‭ ‬بولونيا‭ ‬الإيطالي‭ ‬وجيرونا‭ ‬الإسباني‭ ‬ولايبزيغ‭ ‬الألماني‭ ‬وليل‭ ‬الفرنسي‭.‬

قد‭ ‬يستمتع‭ ‬ليفربول‭ ‬بهذه‭ ‬التحديات‭ ‬رغم‭ ‬سقوطه‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬عانى‭ ‬خلالها‭ ‬لفك‭ ‬شيفرة‭ ‬دفاع‭ ‬نوتنغهام‭ ‬الذي‭ ‬صمد‭ ‬90‭ ‬دقيقة‭ ‬ليحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬55‭ ‬عاما‭ ‬بفضل‭ ‬هدف‭ ‬جناحه‭ ‬كالوم‭ ‬هادسون‭-‬أودوي‭.‬

ورغم‭ ‬استحواذ‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬سلوت‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬بنسبة‭ ‬70‭ ‬بالمائة،‭ ‬إلّا‭ ‬أن‭ ‬رفاق‭ ‬المهاجم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬افتقروا‭ ‬إلى‭ ‬الشرارة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭.‬

قال‭ ‬سلوت‭ ‬المحبط‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬‮«‬فقدنا‭ ‬الكرة‭ ‬مرات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬بسيطة‭. ‬استحوذنا‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬كثيرا‭ ‬لكننا‭ ‬نجحنا‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬ثلاث‭ ‬أو‭ ‬أربع‭ ‬فرص‭ ‬جيدة،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬كافيا‮»‬‭.‬

تناقض‭ ‬شعور‭ ‬الإحباط‭ ‬الذي‭ ‬انتاب‭ ‬جماهير‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬،‭ ‬بشكل‭ ‬حاد‭ ‬مع‭ ‬فرحة‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬3‭-‬0‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭.‬

وبخلاف‭ ‬كلوب،‭ ‬خلال‭ ‬حقبته‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬التي‭ ‬قاربت‭ ‬التسع‭ ‬سنوات،‭ ‬الذي‭ ‬كافح‭ ‬لترويض‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬،‭ ‬خرج‭ ‬سلوت‭ ‬بعلامات‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬بداياته‭.‬

الاعتماد‭ ‬المفرط‭ ‬على‭ ‬صلاح؟

فاز‭ ‬ليفربول‭ ‬بأول‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬بريميرليغ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه،‭ ‬حيث‭ ‬فرض‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬والحذر‭ ‬على‭ ‬الأسلوب‭ ‬الحر‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬تصفيق‭ ‬واستحسان‭ ‬الجماهير‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬كلوب‭.‬

ويتعيّن‭ ‬على‭ ‬سلوت‭ ‬الآن‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬فرض‭ ‬أسلوبه‭ ‬الخاص‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمشجعين‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬الانتقال‭.‬

تابع‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬تغييره‭ ‬للأمور‭ ‬قبل‭ ‬الرحلة‭ ‬إلى‭ ‬ميلانو‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬سأغير‭ ‬طريقة‭ ‬تحضيري‭ ‬بعد‭ ‬خسارة،‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬أنني‭ ‬أقوم‭ ‬بأفضل‭ ‬عمل‭ ‬ممكن‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬الموقف‭ ‬ذاته‭ ‬كل‭ ‬يوم‭: ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬كبير،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬متواضع،‭ ‬بعد‭ ‬تعادل،‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‮»‬‭.‬

بدا‭ ‬واضحا‭ ‬مدى‭ ‬تأثير‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬الدوليين،‭ ‬حيث‭ ‬عمد‭ ‬سلوت‭ ‬إلى‭ ‬استبدال‭ ‬الكولومبي‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬أليكسيس‭ ‬ماك‭ ‬أليستر‭ ‬بعد‭ ‬61‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬البداية‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬مسيطرا‭ ‬مع‭ ‬نوتنغهام،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الإرهاق‭ ‬بعد‭ ‬واجباتهما‭ ‬الدولية‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬قارة‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭.‬

عكس‭ ‬فشل‭ ‬دياس‭ ‬وماك‭ ‬أليستر‭ ‬داخل‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر،‭ ‬مدى‭ ‬الاعتماد‭ ‬المفرط‭ ‬على‭ ‬‮«‬الفرعون‮»‬‭ ‬صلاح‭ ‬البالغ‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬يوم‭ ‬راحة‭ ‬أكثر‭ ‬وعبء‭ ‬تحمل‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬بمفرده‭ ‬تقريبا،‭ ‬وهي‭ ‬مسألة‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬سلوت‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬السريعة‭ ‬لها،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬المصري‭ ‬العام‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عقده‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬قال‭ ‬قائد‭ ‬ليفربول‭ ‬المدافع‭ ‬الهولندي‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬مجموعة‭ ‬جيدة‭ ‬للغاية‭ ‬تدرك‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬ونشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يمكنهم‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نظهر‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ (‬أمام‭ ‬ميلان‭) ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نركز‭ ‬عليه‭. ‬لقد‭ ‬مررنا‭ ‬بهزائم‭ ‬ولحظات‭ ‬صعبة‭ ‬معا‭ ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتحلى‭ ‬بالهدوء‭ ‬وسنفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬‭... ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬بأكمله‭ ‬ونعلم‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬مباراة‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬لذلك‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاتهم‭ ‬وأفضل‭ ‬مستوى‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬ليفربول‭ ‬الى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم‭ ‬‮«‬ناد‭ ‬مثل‭ ‬ليفربول‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وقد‭ ‬عدنا‭ ‬أخيرا‭ ‬ودعونا‭ ‬نخرج‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬ونقدم‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مطلوب‭ ‬وإلا‭ ‬فسنواجه‭ ‬مشكلة‮»‬‭.‬