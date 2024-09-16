وفاة المدرب العراقي أنور جسام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بغداد - (أ ف ب): توفي المدرب العراقي الشهير أنور جسام عن 77 عاما بعد صراع مع المرض، وفقا لما أعلنه الاتحاد العراقي لكرة القدم أمس الاثنين.
وذكر الاتحاد في بيان أن «رحيل المدرب المبدع وصاحب الإنجازات الكروية مع المنتخبات الوطنية في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي يعد خسارة كبيرة لاحد الخبرات الوطنية».
وأضاف «لقد خرج المدرب جسام اجيالا من اللاعبين والنجوم وكان بحق أحد القدرات التي عملت وحقق نجاحات عديدة على مختلف الأصعدة العربية والآسيوية والإقليمية».
من جهته، قال رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال: «لقد خسرنا واحدا من ألمع المدربين».
ويعدّ جسام واحدا من المدربين الذين قادوا المنتخبات الوطنية العراقية وأشهر الأندية في العاصمة بغداد نادي الزوراء وحقق معه العديد من البطولات على صعيد بطولتي الدوري والكأس. وكان المدرب الراحل لاعبا في نادي السكة الحديد بين عامي 1965 و1971، وهو العام الذي تولى فيه تدريبه قبل مروره بمحطات تدريبية أخرى حتى 2001 مع نادي الطلبة قبل اعتزاله التدريب.
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