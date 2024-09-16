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وفاة المدرب العراقي أنور جسام

9/16/2024 7:22:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بغداد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توفي‭ ‬المدرب‭ ‬العراقي‭ ‬الشهير‭ ‬أنور‭ ‬جسام‭ ‬عن‭ ‬77‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬المرض،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنه‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رحيل‭ ‬المدرب‭ ‬المبدع‭ ‬وصاحب‭ ‬الإنجازات‭ ‬الكروية‭ ‬مع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬الثمانينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬يعد‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬لاحد‭ ‬الخبرات‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬خرج‭ ‬المدرب‭ ‬جسام‭ ‬اجيالا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬والنجوم‭ ‬وكان‭ ‬بحق‭ ‬أحد‭ ‬القدرات‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬وحقق‭ ‬نجاحات‭ ‬عديدة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬العربية‭ ‬والآسيوية‭ ‬والإقليمية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬عدنان‭ ‬درجال‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬خسرنا‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬المدربين‮»‬‭.‬

ويعدّ‭ ‬جسام‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬الذين‭ ‬قادوا‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬العراقية‭ ‬وأشهر‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬نادي‭ ‬الزوراء‭ ‬وحقق‭ ‬معه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬بطولتي‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭. ‬وكان‭ ‬المدرب‭ ‬الراحل‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬السكة‭ ‬الحديد‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1965‭ ‬و1971،‭ ‬وهو‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬فيه‭ ‬تدريبه‭ ‬قبل‭ ‬مروره‭ ‬بمحطات‭ ‬تدريبية‭ ‬أخرى‭ ‬حتى‭ ‬2001‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الطلبة‭ ‬قبل‭ ‬اعتزاله‭ ‬التدريب‭.‬


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