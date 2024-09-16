برشلونة يخسر خدمات أولمو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬خسر‭ ‬برشلونة‭ ‬صاحب‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬خدمات‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الجديد‭ ‬داني‭ ‬أولمو‭ ‬مدة‭ ‬شهر‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬العضلات‭ ‬الخلفية‭ ‬لفخذه‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭.‬

وسجل‭ ‬الدولي‭ ‬الإسباني‭ ‬هدفا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الجار‭ ‬الكاتالوني‭ ‬جيرونا‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستبدل‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

وقال‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬كشفت‭ ‬الفحوص‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬صباح‭ (‬الاثنين‭) ‬لداني‭ ‬أولمو‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬مهاجم‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬عضلة‭ ‬المأبض‭ ‬اليمنى‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أسابيع‮»‬‭.‬

ويغيب‭ ‬لاعب‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الألماني‭ ‬السابق‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬برشلونة‭ ‬الأوليين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بحلتها‭ ‬الجديدة‭ ‬ضد‭ ‬موناكو‭ ‬ويونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مباريات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬ولقاءي‭ ‬إسبانيا‭ ‬بطلة‭ ‬أوروبا‭ ‬مع‭ ‬الدنمارك‭ ‬وصربيا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وقد‭ ‬يكون‭ ‬ابن‭ ‬الـ26‭ ‬عاما‭ ‬جاهزا‭ ‬لمواجهتي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬وكلاسيكو‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬منه‭.‬

وحقق‭ ‬أولمو‭ ‬بداية‭ ‬مثالية‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭.‬