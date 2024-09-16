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غرفة القراءة مركز بحثي وثقافي عالمي داخل المتحف البريطاني بلندن

9/16/2024 7:20:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في قلب الفناء العظيم بالمتحف البريطاني في لندن تقع «غرفة القراءة» التي شيدت عام 1857 لتصبح بين أهم المراكز البحثية والثقافية والتعليمية حول العالم.
وبدأت أعمال البناء عام 1854 فور أن قدم المعماري البريطاني سيدني سميرك مخطط تشييد الغرفة الدائرية التي توصف بأنها كانت تحفة منتصف القرن الـ 19 ويبلغ طول قطرها 42.6 مترا وتعلوها قبة مستوحاة من مبنى بانثيون في روما وتحيطها أرفف يبلغ إجمالي طولها 40 كيلومترا، وقدر عدد الكتب التي كانت تحملها بخمسة ملايين كتاب.
وفي 1997 نقلت الكتب إلى مبنى جديد في «سينت بانكراس»، وأغلقت المكتبة لأعمال الترميم وعاودت استقبال الزوار في 2000 وكانت تضم حينذاك مركز معلومات حديثا و25 ألف كتاب إلى جانب مجموعة من الفهارس ومواد مطبوعة ركزت جميعها على ثقافات العالم. وأسس المتحف البريطاني في يونيو 1753، وكرس اهتمامه بتاريخ الإنسان والفنون والثقافة وتعد مقتنياته الدائمة المكونة من ثمانية ملايين قطعة المجموعة الأكبر في العالم وتوثق الثقافة الإنسانية حتى الوقت الحاضر.

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