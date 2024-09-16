حياة تشاك يفوز بأبرز جوائز تورونتو وعينه على الأوسكار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فاز أحدث اقتباس سينمائي لرواية «حياة تشاك» لمؤلف قصص الرعب ستيفن كينغ، من بطولة توم هيدلستون، بالجائزة الأبرز في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي. واستحالت جائزة اختيار الجمهور People›s Choice Award في أكبر مهرجان سينمائي في أميركا الشمالية، بمنزلة مؤشر إلى جوائز الأوسكار، وهو ما حصل في السنوات الأخيرة مع بعض الأعمال التي فازت بجائزة أفضل فيلم، بينها «غرين بوك» و«نومادلاند». وفيلم «ذي لايف أوف تشاك» من إخراج مايك فلاناغان، مستوحى من قصة قصيرة تحمل العنوان نفسه للكاتب ستيفن كينغ نشرت عام 2020. وفي هذا العمل، يؤدي الممثل البريطاني توم هيدلستون دور مصرفي يدعى تشالز كرانتز تروى قصته بترتيب زمني عكسي وفي سياق سوداوي.
ويشارك أيضا الممثلان مارك هاميل وتشيويتل إيجيوفور في الفيلم الذي عرض لأول مرة عالميا في تورونتو، لكنه لا يزال يفتقر إلى موزع، في وضع يتوقع أن يتغير بعد فوزه.
وجذب المهرجان مجددا هذا العام عددا كبيرا من المشاهير، من چينيفر لوپيز إلى أنجلينا چولي وجود لو مرورا بسلمى حايك ودينزل واشنطن.
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