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حياة تشاك يفوز بأبرز جوائز تورونتو وعينه على الأوسكار

9/16/2024 7:20:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فاز أحدث اقتباس سينمائي لرواية «حياة تشاك» لمؤلف قصص الرعب ستيفن كينغ، من بطولة توم هيدلستون، بالجائزة الأبرز في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي. واستحالت جائزة اختيار الجمهور People›s Choice Award في أكبر مهرجان سينمائي في أميركا الشمالية، بمنزلة مؤشر إلى جوائز الأوسكار، وهو ما حصل في السنوات الأخيرة مع بعض الأعمال التي فازت بجائزة أفضل فيلم، بينها «غرين بوك» و«نومادلاند». وفيلم «ذي لايف أوف تشاك» من إخراج مايك فلاناغان، مستوحى من قصة قصيرة تحمل العنوان نفسه للكاتب ستيفن كينغ نشرت عام 2020. وفي هذا العمل، يؤدي الممثل البريطاني توم هيدلستون دور مصرفي يدعى تشالز كرانتز تروى قصته بترتيب زمني عكسي وفي سياق سوداوي.
ويشارك أيضا الممثلان مارك هاميل وتشيويتل إيجيوفور في الفيلم الذي عرض لأول مرة عالميا في تورونتو، لكنه لا يزال يفتقر إلى موزع، في وضع يتوقع أن يتغير بعد فوزه.
وجذب المهرجان مجددا هذا العام عددا كبيرا من المشاهير، من چينيفر لوپيز إلى أنجلينا چولي وجود لو مرورا بسلمى حايك ودينزل واشنطن.

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