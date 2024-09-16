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بيبينكا أقوى إعصار في شنغهاي منذ 75 عاما والملايين يلزمون منازلهم

9/16/2024 7:20:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لزم عشرات ملايين السكان في شنغهاي وساحل الصين الشرقي منازلهم أمس مع مرور الإعصار بيبينكا وهو الأقوى الذي يضرب هذه المنطقة منذ 75 عاما، وأدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية والقيام بعمليات إجلاء.
وعبر الإعصار أولا في الفلبين ومن ثم اليابان، ليضرب اليابسة في شرق المدينة في لينغانغ نيو سيتي في منطقة بودونغ وقد أطلق الإنذار الأحمر فيها.
ومع رياح تصل سرعتها إلى 151 كيلومترا في الساعة، ذكرت محطة التلفزيون الرسمية «سي سي تي في» أنه «الإعصار الأقوى الذي يضرب اليابسة في شنغهاي منذ العام 1949».
وألغيت كل الرحلات في المطارين الرئيسيين في شنغهاي مع اقتراب الإعصار من الساحل الشرقي أحد أكثر مناطق البلاد تعدادا للسكان. وذكرت محطة «سي سي تي في» أن الإعصار تسبب بإلغاء 577 رحلة قطار و1461 رحلة جوية.
ونصحت بلدية شنغهاي سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون نسمة بملازمة منازلهم خصوصا أن غالبية المتاجر مقفلة بمناسبة عيد منتصف الخريف.
وقال الجهاز الإعلامي في بلدية المدينة إنه تم إجلاء ما مجموعه 414 ألفا من سكان شنغهاي فيما تأهب عشرات الآلاف من عناصر فرق الطوارئ.
وأظهر مقطع فيديو نشرته السلطات المحلية في باوشان رياحا قوية تقتلع أشجارا على طول ضفة النهر.
في غضون ذلك، قدرت الحكومة الفيتنامية في تقييم أولي «الخسائر» الاقتصادية الناجمة عن الإعصار ياغي الأسبوع الماضي بـ 40 ألف مليار دونغ (نحو 1.6 مليار دولار) على ما ذكرت إذاعة «فويس أوف فيتنام» الوطنية من دون إعطاء تفاصيل حول طريقة احتساب المبلغ. وأسفر الإعصار ياغي الذي أثار فيضانات وانزلاقات تربة في مناطق جبلية حتى في جنوب شرق آسيا بعيدا عن السواحل، عن سقوط أكثر من 400 شخص عبر فيتنام وتايلند ولاوس وبورما.
وتضرر أكثر من 230 ألف منزل فيما أتت العاصفة على أكثر من 280 ألف هكتار من الحقول في شمال فيتنام.

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