الفنانات وسر المحافظة على الرشاقة والقوام الجميل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بيروت - بولين فاضل
تغير الزمن، وما كان يصح في الماضي البعيد ما عاد ينسحب على الحاضر، لاسيما أن فنانات اليوم أصبحن قدوة في الشكل لكثيرات من معجباتهن اللواتي يعنيهن معرفة السر وراء محافظة النجمات على قوام جميل ورشيق.
البداية مع نصائح الفنانة
نوال الزغبي للحصول على الرشاقة، فهي مع المثابرة في ممارسة الرياضة، وشرب المياه، وعدم تناول الطعام في المساء، وتقول نوال: شخصيا، أفضل تناول البروتين بعد ممارسة الرياضة، وأنا من محبي الحمام المشوي، ولا أضعف أمام الشوكولاتة ويستحيل أن أتناولها ليلا.
الفنانة نجوى كرم، أيضا من محبي الرياضة والدعاة إلى ممارستها، وهي لا ترى سبيلا غيرها للحفاظ على جسم متناسق ومتناغم، وتقول: لا شيء في الحياة يمكن نيله بسهولة، وبالتالي لا بد من وقت وتعب وجهد للحصول على الرشاقة، وأنا أعتبر الرياضة من «عدة الشغل» لأنه يعنيني جدا أن أكون مرتاحة مع نفسي ومرآتي.
بدورها، الفنانة نانسي عجرم، تتحرك كثيرا وتواظب على الرياضة، وهي تؤكد أنها لم تلجأ مرة إلى الحمية الغذائية وكل ما تفعله هو إقامة توازن في طعامها مع حرص على عدم الانقطاع عن الرياضة.
وتؤكد الفنانة نادين نسيب نجيم أن سر رشاقتها يكمن أولا في ممارستها الرياضة بشكل دائم ومن دون انقطاع، لاسيما أنها تمتلك جميع الماكينات الرياضية في المنزل حتى تبقى قريبة من أولادها أثناء ممارستها الرياضة، إلى ذلك هي تتبع دائما نظاما غذائيا يقوم على تناول كل ما تشاء، لكن باعتدال وبكميات قليلة.
أما المشروب الذي وصفته نادين بالسحري والذي تتناوله دوما ومنذ سنين لتنقية جسمها من السموم وحرق الدهون وخسارة الوزن، فهو مؤلف من مكونات طبيعية هي عصير الليمون، عصير الحامض وأوراق النعناع.
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