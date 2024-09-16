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الفنانات وسر المحافظة على الرشاقة والقوام الجميل

9/16/2024 7:20:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - بولين فاضل
تغير الزمن، وما كان يصح في الماضي البعيد ما عاد ينسحب على الحاضر، لاسيما أن فنانات اليوم أصبحن قدوة في الشكل لكثيرات من معجباتهن اللواتي يعنيهن معرفة السر وراء محافظة النجمات على قوام جميل ورشيق.
البداية مع نصائح الفنانة نوال الزغبي للحصول على الرشاقة، فهي مع المثابرة في ممارسة الرياضة، وشرب المياه، وعدم تناول الطعام في المساء، وتقول نوال: شخصيا، أفضل تناول البروتين بعد ممارسة الرياضة، وأنا من محبي الحمام المشوي، ولا أضعف أمام الشوكولاتة ويستحيل أن أتناولها ليلا.
الفنانة نجوى كرم، أيضا من محبي الرياضة والدعاة إلى ممارستها، وهي لا ترى سبيلا غيرها للحفاظ على جسم متناسق ومتناغم، وتقول: لا شيء في الحياة يمكن نيله بسهولة، وبالتالي لا بد من وقت وتعب وجهد للحصول على الرشاقة، وأنا أعتبر الرياضة من «عدة الشغل» لأنه يعنيني جدا أن أكون مرتاحة مع نفسي ومرآتي.
بدورها، الفنانة نانسي عجرم، تتحرك كثيرا وتواظب على الرياضة، وهي تؤكد أنها لم تلجأ مرة إلى الحمية الغذائية وكل ما تفعله هو إقامة توازن في طعامها مع حرص على عدم الانقطاع عن الرياضة.
وتؤكد الفنانة نادين نسيب نجيم أن سر رشاقتها يكمن أولا في ممارستها الرياضة بشكل دائم ومن دون انقطاع، لاسيما أنها تمتلك جميع الماكينات الرياضية في المنزل حتى تبقى قريبة من أولادها أثناء ممارستها الرياضة، إلى ذلك هي تتبع دائما نظاما غذائيا يقوم على تناول كل ما تشاء، لكن باعتدال وبكميات قليلة.
أما المشروب الذي وصفته نادين بالسحري والذي تتناوله دوما ومنذ سنين لتنقية جسمها من السموم وحرق الدهون وخسارة الوزن، فهو مؤلف من مكونات طبيعية هي عصير الليمون، عصير الحامض وأوراق النعناع.

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