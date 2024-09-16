كازان السينمائي يمنح المهند كلثوم دبلوم المنبر الذهبي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دمشق - هدى العبود
كرّم مهرجان «كازان السينمائي الدولي» بنسخته العشرين المخرج السينمائي السوري المهند كلثوم بمنحه «دبلوم المنبر الذهبي» لعام 2024 في قازان عاصمة جمهورية تتارستان. وتسلم كلثوم التكريم في الحفل الختامي للمهرجان داخل أسوار المسرح الأكاديمي لولاية تتار، من قبل المديرة التنفيذية للمهرجان ميليوشا أيتوجانوفا، تقديرا له ولجهوده والمساهمة الفعالة في تطوير ودعم المهرجان على مر السنوات.
وفي تصريح خاص لـ«الأنباء»، هاتفيا من كازان عاصمة تتارستان، قال المهند: أعتبر تكريمي بمهرجان «كازان السينمائي الدولي» شرف كبير لي ولبلدي سورية، ووجودي بكازان عاصمة تتارستان المدينة التي قدمت إليها من أكثر من خمس عشرة سنة، وعرضت أفلامي في مهرجانها العريق وشاركت عبر السنوات في لجان تحكيمية والورشات السينمائية والمنتديات السينمائية، ساعيا إلى تطوير وإنجاح المهرجان وربطه بالمهرجانات السينمائية العربية والإقليمية من أجل خلق حوار سينمائي بين المهرجان وصناع الأفلام العربية ونقلها إلى العالمية.
واختتم المهند تصريحه، قائلا: كل تكريم لي من خلال المهرجانات عن أعمالي الفنية سواء السينمائية أو الدرامية أو المسرحية له نكهة خاصة، وأعتبره كنزا ثمينا من أجل تقديم الفائدة للمتلقي من جمهوري السوري والعربي والعالمي، وأعتبره تجربة فنية فريدة وولادة جديدة للمهند كلثوم، وأهدي تكريمي هذا إلى وطني سورية ولمحبي الفن الهادف لبناء الأوطان، وكل الشكر والتقدير والحب للقيمين على المهرجان.
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