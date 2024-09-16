Tuesday, 17 September 2024 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كازان السينمائي يمنح المهند كلثوم دبلوم المنبر الذهبي

9/16/2024 7:20:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمشق - هدى العبود
كرّم مهرجان «كازان السينمائي الدولي» بنسخته العشرين المخرج السينمائي السوري المهند كلثوم بمنحه «دبلوم المنبر الذهبي» لعام 2024 في قازان عاصمة جمهورية تتارستان. وتسلم كلثوم التكريم في الحفل الختامي للمهرجان داخل أسوار المسرح الأكاديمي لولاية تتار، من قبل المديرة التنفيذية للمهرجان ميليوشا أيتوجانوفا، تقديرا له ولجهوده والمساهمة الفعالة في تطوير ودعم المهرجان على مر السنوات.
وفي تصريح خاص لـ«الأنباء»، هاتفيا من كازان عاصمة تتارستان، قال المهند: أعتبر تكريمي بمهرجان «كازان السينمائي الدولي» شرف كبير لي ولبلدي سورية، ووجودي بكازان عاصمة تتارستان المدينة التي قدمت إليها من أكثر من خمس عشرة سنة، وعرضت أفلامي في مهرجانها العريق وشاركت عبر السنوات في لجان تحكيمية والورشات السينمائية والمنتديات السينمائية، ساعيا إلى تطوير وإنجاح المهرجان وربطه بالمهرجانات السينمائية العربية والإقليمية من أجل خلق حوار سينمائي بين المهرجان وصناع الأفلام العربية ونقلها إلى العالمية.
واختتم المهند تصريحه، قائلا: كل تكريم لي من خلال المهرجانات عن أعمالي الفنية سواء السينمائية أو الدرامية أو المسرحية له نكهة خاصة، وأعتبره كنزا ثمينا من أجل تقديم الفائدة للمتلقي من جمهوري السوري والعربي والعالمي، وأعتبره تجربة فنية فريدة وولادة جديدة للمهند كلثوم، وأهدي تكريمي هذا إلى وطني سورية ولمحبي الفن الهادف لبناء الأوطان، وكل الشكر والتقدير والحب للقيمين على المهرجان.

MENAFN16092024000130011022ID1108680410

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث