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حياة الفهد ومحمد الجسار ومساعد الزامل ناقشوا الحركة الفنية في الكويت

9/16/2024 7:20:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
وجهت الفنانة القديرة حياة الفهد الشكر للأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، وللأمين العام المساعد مساعد الزامل، واللذين استقبلاها في مقر المجلس بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه، الإعلامي والمحامي خالد الراشد، وكشفت «أم سوزان» أن اللقاء مع الجسار والزامل، كان للتباحث بشأن مجريات الحركة الفنية في الكويت.
إلى ذلك، تواصل الفهد التحضير لمسلسلها الدرامي الجديد «أفكار أمي»، من تأليف الكاتب عبدالمحسن الروضان، إخراج باسل الخطيب، إشراف عام يوسف الغيث، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: إبراهيم الحساوي، شيماء علي، هيلدا ياسين، وغيرهم، وتدور قصة العمل حول امرأة اسمها «شاهة» لديها أفكار خاصة بها تريد تنفيذها على عائلتها لكن تواجه العديد من والأزمات الأسرية.

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