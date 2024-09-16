حياة الفهد ومحمد الجسار ومساعد الزامل ناقشوا الحركة الفنية في الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالحميد الخطيب
وجهت الفنانة
القديرة حياة الفهد الشكر للأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، وللأمين العام المساعد مساعد الزامل، واللذين استقبلاها في مقر المجلس بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه، الإعلامي والمحامي خالد الراشد، وكشفت «أم سوزان» أن اللقاء مع الجسار والزامل، كان للتباحث بشأن مجريات الحركة الفنية في الكويت.
إلى ذلك، تواصل الفهد التحضير لمسلسلها الدرامي الجديد «أفكار أمي»، من تأليف الكاتب عبدالمحسن الروضان، إخراج باسل الخطيب، إشراف عام يوسف الغيث، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: إبراهيم الحساوي، شيماء علي، هيلدا ياسين، وغيرهم، وتدور قصة العمل حول امرأة اسمها «شاهة» لديها أفكار خاصة بها تريد تنفيذها على عائلتها لكن تواجه العديد من والأزمات الأسرية.
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