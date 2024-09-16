317 مليون دولار تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت في 7 أشهر بتراجع 2 1%

(MENAFN
- Al-Anbaa)
كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الفلبين المركزي، عن تراجع تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 2.15%، لتبلغ 317.07 مليون دولار، وذلك مقارنة بتحويلاتهم خلال الفترة نفسها من عام 2023 والبالغة 324.03 مليون دولار.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الـ 7 الأولى من 2024 بزيادة 4% سنويا، لتبلغ نحو 3.2 مليارات دولار، مقابل 3.08 مليارات دولار في الأشهر الـ 7 الأولى من 2023.
وواصلت السعودية اقتناص النصيب الأكبر من التحويلات بقيمة 1.17 مليار دولار بالأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي بنمو سنوي نسبته 4.39%، مقارنة بتحويلات بلغت 1.11 مليار دولار بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما جاءت أقل التحويلات خليجيا من البحرين بقيمة 158.8 مليون دولار، بزيادة سنوية 3.6%، مقارنة بـ 153.2 مليون دولار بالفترة نفسها من 2023.
وحسب الإحصائية، فقد شكلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي 16.55% من إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من دول العالم بأول 7 أشهر من 2024 البالغة 19.33 مليار دولار، ومثلت تحويلات العمالة الفلبينية من الخليج 41.7%، قياسا بقيمة تحويلات تلك العمالة من قارة آسيا البالغة 7.67 مليارات دولار بالأشهر الـ 7 الأولى من 2024.
وبلغت قيمة التحويلات من الشرق الأوسط 3.32 مليارات دولار، منها 96.22% تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج، كان البنك الدولي قد توقع أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نموا أسرع يصل إلى 2.3% عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتا من منطقة إلى أخرى.
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