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317 مليون دولار تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت في 7 أشهر بتراجع 2 1%

9/16/2024 7:20:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الفلبين المركزي، عن تراجع تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 2.15%، لتبلغ 317.07 مليون دولار، وذلك مقارنة بتحويلاتهم خلال الفترة نفسها من عام 2023 والبالغة 324.03 مليون دولار.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الـ 7 الأولى من 2024 بزيادة 4% سنويا، لتبلغ نحو 3.2 مليارات دولار، مقابل 3.08 مليارات دولار في الأشهر الـ 7 الأولى من 2023.
وواصلت السعودية اقتناص النصيب الأكبر من التحويلات بقيمة 1.17 مليار دولار بالأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي بنمو سنوي نسبته 4.39%، مقارنة بتحويلات بلغت 1.11 مليار دولار بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما جاءت أقل التحويلات خليجيا من البحرين بقيمة 158.8 مليون دولار، بزيادة سنوية 3.6%، مقارنة بـ 153.2 مليون دولار بالفترة نفسها من 2023.
وحسب الإحصائية، فقد شكلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي 16.55% من إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من دول العالم بأول 7 أشهر من 2024 البالغة 19.33 مليار دولار، ومثلت تحويلات العمالة الفلبينية من الخليج 41.7%، قياسا بقيمة تحويلات تلك العمالة من قارة آسيا البالغة 7.67 مليارات دولار بالأشهر الـ 7 الأولى من 2024.
وبلغت قيمة التحويلات من الشرق الأوسط 3.32 مليارات دولار، منها 96.22% تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج، كان البنك الدولي قد توقع أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نموا أسرع يصل إلى 2.3% عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتا من منطقة إلى أخرى.

MENAFN16092024000130011022ID1108680408

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