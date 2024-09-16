مليار دينار إنفاق محلي لـ مؤسسة البترول وشركاتها



إنفاق القطاع النفطي الموجه للموردين والمقاولين المحليين ارتفع إلى 44% العام المنصرم

احتساب مساهمة القيمة المضافة للمصانع المحلية والعقود المبرمة والكميات المستخدمة

تسهيل توفير أراضٍ مناسبة للقطاع الخاص المحلي لإقامة جديدة مرتبطة بالنفط تكويت كوادر «النفط».. واحتساب عددهم وتحديد العمالة الماهرة والإنفاق على التدريب

أحمد مغربي

كشفت مصادر نفطية مسؤولــة لـ «الأنباء» عن أن الإنفاق المحلي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة قفز إلى مستوى مليار دينار وفقا لأحدث بيانات لمؤشر الإنفاق المحلي، فيما توقعت رفع الإنفاق خلال السنوات المقبلة مع تنفيذ القطاع النفطي حزمة ضخمة من المشاريع لزيادة القدرة الإنتاجية للنفط الخام والغاز وإنشاء مجمعات البتروكيماويات في منطقة الزور.

وقالت المصادر ان جهود مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها نجحت في زيادة الإنفاق المحلي خلال السنوات الـ 10 الماضية بنسبة 150%، إذ سجل مستوى 400 مليون دينار خلال 2011/2012، ليقفز إلى مستوى مليار دينار خلال السنة المالية 2022/2023 التي تمثل أحدث بيانات معلنة للمؤشر.

وبينت المصادر أن المؤسسة تؤمن بأهمية إشراك القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والاستثمارات والخدمات المساندة الحالية والمستقبلية، كما تدعم إنشاء صناعات تحويلية تعتمد على مخرجات القطاع النفطي من المنتجات النفطية لخلق قيمة محلية تنافسية ومستدامة، وبالمثل، تسعى إلى تعظيم حصة القطاع الخاص المحلي من إنفاقها وشركاتها التابعة، إيمانا منها بقدراته وإمكانياته في المساهمة الفعالة نحو تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.

وفي مساعي المؤسسة لتعظيم الإنفاق المحلي في توريد المواد والخدمات لأنشطة القطاع النفطي، نجحت المؤسسة في زيادة نسبة إنفاقها وشركاتها التابعة على مواد وخدمات ومشاريع وغيرها من القطاع الخاص المحلي (الموردين والمقاولين المحليين) حيث وصلت إلى 44% من إجمالي الإنفاق خلال العام المالي 2023/2024.

وذكرت أن المؤسسة وشركاتها التابعة تقوم بإيجاد فرص صناعية للقطاع الخاص المحلي لتوفير المواد المصنعة للقطاع النفطي عن طريق توسعة المصانع القائمة و/أو إنشاء مصانع جديدة داخل الكويت، وكذلك تطوير وزيادة نطاق الخدمات المقدمة من موفري الخدمات المحليين للقطاع النفطي، ومن هذا المنطلق قامت المؤسسة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة بتحديد 10 فرص استثمارية مواد وخدمات للإعلان عنها من خلال الهيئة العامة للصناعة.

أراضٍ ومصانع

وقالت المصادر: انه جار العمل على تسهيل توفير أراض مناسبة للقطاع الخاص المحلي لإقامة مصانع جديدة مرتبطة بأعمال القطاع النفطي، حيث تم الحصول على موافقة لجنة التوجيه العليا للمحتوى المحلي ولجنة الشراء العليا للبدء في إجراءات العقود للمنطقة الصناعية البترولية والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الإنتاجية المحلية في الصناعات والخدمات المرتبطة بالقطاع النفطي، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل للكويتيين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الصناعة النفطية المحلية من المواد والخدمات بالسرعة الممكنة وبتكلفة أقل وجودة عالية.

وذكرت انه تم تخصيص ارض المنطقة الصناعية البترولية على مساحة 7.41 كيلومترات مربعة من قبل بلدية الكويت، حيث ستسهم المنطقة في تطوير قدرات القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وتوفر لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة خدمات ومنتجات ذات جودة عالية بما يعزز تطور صناعة النفط والغاز الوطنية.

4 مؤشرات

وعلى صعيد آخر، رصدت مؤسسة البترول الكويتية 4 مؤشرات لقياس أداء المحتوى المحلي في القطاع النفطي، والتي تمثلت في تطوير استخدام المنتجات النفطية كلقيم لإقامة صناعات تحويلية لاحقة وتوطين السلع والخدمات وإسناد الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي وتكويت القوى العاملة في عقود القطاع النفطي.

وقالت إن المحتوى المحلي يلعب دورا حيويا في تعزيز الاقتصاد الكويتي، خاصة في قطاع النفط الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويتمثل مفهوم المحتوى المحلي في زيادة نسبة المشاركة المحلية في سلسلة التوريد الخاصة بالقطاع النفطي، سواء من خلال استخدام المنتجات والخدمات المحلية أو من خلال توظيف الكفاءات الكويتية، وتسعى «مؤسسة البترول» من خلال خططها التنموية، إلى تعزيز هذا التوجه بهدف تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل للكويتيين.

وتتبنى الشركات النفطية العديد من المبادرات لتعزيز المحتوى المحلي، بما في ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تقدم خدمات أو منتجات ذات صلة بالصناعة النفطية، كما تركز على تطوير الكوادر الوطنية من خلال برامج التدريب والتطوير المهني لضمان قدرتهم على شغل الوظائف الحيوية في هذا القطاع.

وتتمثل مؤشرات القياس الأربعة في التالي:

1 ـ تطوير استخدام المنتجات النفطية كلقيم لإقامة صناعات تحويلية لاحقة:

أ ـ احتساب عدد وقيمة العقود المبرمة لاستخدام المنتجات النفطية كلقيم لإقامة صناعات تحويلية لاحقة.

ب ـ احتساب حجم المنتجات النفطية المباعة كلقيم لإقامة صناعات تحويلية لاحقة من إجمالي المنتجات النفطية.

ت ـ احتساب مساهمة القيمة المضافة للمصانع المحلية.

2 ـ توطين السلع والخدمات/ إسناد الأعمال:

أ ـ احتساب الإنفاق المحلي من شراء (المواد/ الخدمات).

ب ـ احتساب الإنفاق المحلي من غير الأفضلية السعرية.

ت ـ احتساب الإنفاق المحلي على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الإنفاق المحلي.

ث ـ احتساب مبادرات تطوير الشركات المحلية.

ج ـ القيمة المضافة للاقتصاد المحلي من الإنفاق المحلي على المواد/ الخدمات.

3 ـ زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي:

أ ـ احتساب عدد فرص مشاركة أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والصناعي التي تمت الموافقة عليها من الإدارة العليا للقطاع النفطي والتي تم تنفيذها.

ب ـ احتساب قيمة فرص مشاركة أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والصناعي التي تمت الموافقة عليها من الإدارة العليا للقطاع النفطي والتي تم تنفيذها.

4 ـ تكويت القوى العاملة في عقود القطاع النفطي:

أ ـ احتساب عدد القوى العاملة الوطنية من إجمالي العمالة.

ب ـ احتساب العمالة الماهرة الوطنية من إجمالي القوى الماهرة.

ت ـ احتساب الإنفاق على تدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية.