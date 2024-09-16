السكنية قدمت 673 ألف خدمة متنوعة عبر تطبيق سهل خلال 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بمناسبة مرور 3 سنوات على تدشين تطبيق سهل الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء نجحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توفير سلسلة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وكشف نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح عن تقديم المؤسسة 673287 خدمة عبر «سهل» منذ سبتمبر 2021 حتى منتصف الشهر الجاري شملت 29 خدمة إلكترونية.
وأشار الرويح إلى أن المؤسسة كانت من أولى الجهات الحكومية المشاركة في التحول الرقمي الحكومي، مبينا أن الخدمات الموحدة عبر التطبيق وفرت الجهد أمام المواطنين مراجعي المؤسسة، والمؤسسة حريصة على تطبيق توجيهات مجلس الوزراء بشأن تطبيق التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لتكون بديلة عن المعاملات الورقية إذ جرت إتاحة 29 خدمة إلكترونية لهم عبر التطبيق، إضافة إلى خدمات اخرى عبر بوابة السكنية الإلكترونية.
وأضاف أن المؤسسة قدمت للمواطنين من خلال تطبيق «سهل» 509 آلاف شهادة لمن يهمه الأمر والتي تعتبر أكثر الخدمات طلبا من المراجعين إلكترونيا، كما تم تحديث الهواتف دون الحاجة لمراجعة المؤسسة لـ 72 ألف مواطن تقريبا، إلى جانب إصدار 19583 شهادة إذن بناء إلكترونية من خلال التطبيق.
ولفت إلــى أن المؤسسة استقبلـــت 20113 طلبـــــا للتخصيص علــى قسائم المشروعات السكنية القائمة خلال السنوات الثلاث الماضية عبر الخدمات المتاحة لها في التطبيق الحكومي، إضافة إلى فتح 13587 ملفا للرعاية السكنية.
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