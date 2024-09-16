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السكنية قدمت 673 ألف خدمة متنوعة عبر تطبيق سهل خلال 3 سنوات

9/16/2024 7:20:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة مرور 3 سنوات على تدشين تطبيق سهل الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء نجحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توفير سلسلة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وكشف نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح عن تقديم المؤسسة 673287 خدمة عبر «سهل» منذ سبتمبر 2021 حتى منتصف الشهر الجاري شملت 29 خدمة إلكترونية.
وأشار الرويح إلى أن المؤسسة كانت من أولى الجهات الحكومية المشاركة في التحول الرقمي الحكومي، مبينا أن الخدمات الموحدة عبر التطبيق وفرت الجهد أمام المواطنين مراجعي المؤسسة، والمؤسسة حريصة على تطبيق توجيهات مجلس الوزراء بشأن تطبيق التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لتكون بديلة عن المعاملات الورقية إذ جرت إتاحة 29 خدمة إلكترونية لهم عبر التطبيق، إضافة إلى خدمات اخرى عبر بوابة السكنية الإلكترونية.
وأضاف أن المؤسسة قدمت للمواطنين من خلال تطبيق «سهل» 509 آلاف شهادة لمن يهمه الأمر والتي تعتبر أكثر الخدمات طلبا من المراجعين إلكترونيا، كما تم تحديث الهواتف دون الحاجة لمراجعة المؤسسة لـ 72 ألف مواطن تقريبا، إلى جانب إصدار 19583 شهادة إذن بناء إلكترونية من خلال التطبيق.
ولفت إلــى أن المؤسسة استقبلـــت 20113 طلبـــــا للتخصيص علــى قسائم المشروعات السكنية القائمة خلال السنوات الثلاث الماضية عبر الخدمات المتاحة لها في التطبيق الحكومي، إضافة إلى فتح 13587 ملفا للرعاية السكنية.

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