حضور طلابي خفيف وهدوء نسبي في أول أيام دوام الجامعة والتطبيقي

MENAFN - Al-Anbaa) ثامر السليم وعبدالله راكانوسط حضور طلابي متفاوت، انطلق العام الدراسي الجديد، أمس، في الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، لانشغالهم باستكمال جداولهم الدراسية خلال فترة السحب والإضافة، وشهدت الأجواء الدراسية في مختلف الكليات بموقع الشدادية هدوءا نسبيا، في ظل التزام الإداريين والأكاديميين والطلبة بالحضور.وفي هذا السياق، أعلن مدير إدارة الأمن والسلامة في جامعة الكويت م.يوسف الخميس أن إدارة الأمن والسلامة أتمت كل الاستعدادات والترتيبات والإجراءات الإدارية والأمنية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع موسع ضم كلا من الجهاز الإشرافي والطاقم الأمني ومساعدي خدمات الأمن والسلامة بالإدارة والممرضين والممرضات التابعين لقسم السلامة، وتم استعراض ومناقشة كل التجهيزات والأمور المتعلقة بمنظومة الأمن والسلامة بجميع المواقع الجامعية.وأضاف الخميس لـ«الأنباء» انه تم توزيع وإسناد المهام التنظيمية وآلية العمل على الكوادر الأمنية والإشرافية ومسؤولي الأمن بالمواقع استعدادا لاستقبال الأعداد الكبيرة من الطلبة والطالبات مع بداية أول يوم دراسي، كما تم تنظيم تواجد الجهاز الإشرافي في جميع المواقع الجامعية، وذلك لتنظيم عملية دخول السيارات إلى مواقف الحرم الجامعي ومتابعة أفراد الطاقم الأمني عن قرب وتوجيه الإرشادات المهمة لهم.

ولفت إلى أنه تم توجيه التعليمات لرجال الأمن والمشرفين بضرورة الاهتمام الخاص بفئة «ذوي الاحتياجات الخاصة»، والحرص على تقديم كل المساعدات والتسهيلات المتاحة، والسماح لهم بالدخول بسياراتهم إلى أقرب موقف حتى يتمكنوا من الوصول إلى وجهاتهم بسهولة ويسر، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية لتوفير وفرز دوريات مرور للعمل على تنظيم حركة السير في الطرق المحيطة والمؤدية لجميع مواقع الجامعة، لتخفيف المعاناة والمشاكل المرورية بالطرق المحيطة بمدينة صباح السالم الجامعية، وتلافي الازدحام المروري، وعدم تأخر الهيئة التدريسية والطلبة عن المحاضرات والموظفين عن عملهم.

وذكر انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المعنية بجامعة الكويت لضمان تحقيق الأمن والسلامة المرورية بالتقاطعات والشوارع الرئيسية والطرق المؤدية للمباني والكليات بمدينة صباح السالم الجامعية، والتأكد من عمل الإشارات المرورية حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق بالحرم الجامعي.

وأكد الخميس أن الحركة المرورية ستتم متابعتها بشكل مستمر والتعامل مع أي اختناقات مرورية لتلافي أي سلبيات يمكن أن تعوق انسيابية حركة السير أو تتسبب في وقوع الحوادث المرورية، منبها إلى ضرورة اتباع القواعد والالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وتجنب الوقوف الخاطئ حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق بمدينة صباح السالم الجامعية.

وكشف عن تقديم خدمة المساعدة على الطريق مجانا لتلبية متطلبات سيارات مرتادي مدينة صباح السالم الجامعية التي تتعرض للأعطال المفاجئة على الطريق، وذلك بمجرد الاتصال على هاتف طوارئ الأمن والسلامة 24983333 والذي يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

من جانب آخر، لم تختلف الأجواء الدراسية في مواقع كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث شهدت حالة من عدم الانتظام، نتيجة اعتذار أساتذة إلى حين تسجيل الجداول، وانشغال الطلبة في عمليات التسجيل.