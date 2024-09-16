حضور طلابي خفيف وهدوء نسبي في أول أيام دوام الجامعة والتطبيقي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ثامر السليم وعبدالله راكان
وسط حضور طلابي متفاوت، انطلق العام الدراسي الجديد، أمس، في جامعة
الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، لانشغالهم باستكمال جداولهم الدراسية خلال فترة السحب والإضافة، وشهدت الأجواء الدراسية في مختلف الكليات بموقع الشدادية هدوءا نسبيا، في ظل التزام الإداريين والأكاديميين والطلبة بالحضور.
وفي هذا السياق، أعلن مدير إدارة الأمن والسلامة في جامعة الكويت م.يوسف الخميس أن إدارة الأمن والسلامة أتمت كل الاستعدادات والترتيبات والإجراءات الإدارية والأمنية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع موسع ضم كلا من الجهاز الإشرافي والطاقم الأمني ومساعدي خدمات الأمن والسلامة بالإدارة والممرضين والممرضات التابعين لقسم السلامة، وتم استعراض ومناقشة كل التجهيزات والأمور المتعلقة بمنظومة الأمن والسلامة بجميع المواقع الجامعية.
وأضاف الخميس لـ«الأنباء» انه تم توزيع وإسناد المهام التنظيمية وآلية العمل على الكوادر الأمنية والإشرافية ومسؤولي الأمن بالمواقع استعدادا لاستقبال الأعداد الكبيرة من الطلبة والطالبات مع بداية أول يوم دراسي، كما تم تنظيم تواجد الجهاز الإشرافي في جميع المواقع الجامعية، وذلك لتنظيم عملية دخول السيارات إلى مواقف الحرم الجامعي ومتابعة أفراد الطاقم الأمني عن قرب وتوجيه الإرشادات المهمة لهم.
ولفت إلى أنه تم توجيه التعليمات لرجال الأمن والمشرفين بضرورة الاهتمام الخاص بفئة «ذوي الاحتياجات الخاصة»، والحرص على تقديم كل المساعدات والتسهيلات المتاحة، والسماح لهم بالدخول بسياراتهم إلى أقرب موقف حتى يتمكنوا من الوصول إلى وجهاتهم بسهولة ويسر، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية لتوفير وفرز دوريات مرور للعمل على تنظيم حركة السير في الطرق المحيطة والمؤدية لجميع مواقع الجامعة، لتخفيف المعاناة والمشاكل المرورية بالطرق المحيطة بمدينة صباح السالم الجامعية، وتلافي الازدحام المروري، وعدم تأخر الهيئة التدريسية والطلبة عن المحاضرات والموظفين عن عملهم.
وذكر انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المعنية بجامعة الكويت لضمان تحقيق الأمن والسلامة المرورية بالتقاطعات والشوارع الرئيسية والطرق المؤدية للمباني والكليات بمدينة صباح السالم الجامعية، والتأكد من عمل الإشارات المرورية حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق بالحرم الجامعي.
وأكد الخميس أن الحركة المرورية ستتم متابعتها بشكل مستمر والتعامل مع أي اختناقات مرورية لتلافي أي سلبيات يمكن أن تعوق انسيابية حركة السير أو تتسبب في وقوع الحوادث المرورية، منبها إلى ضرورة اتباع القواعد والالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وتجنب الوقوف الخاطئ حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق بمدينة صباح السالم الجامعية.
وكشف عن تقديم خدمة المساعدة على الطريق مجانا لتلبية متطلبات سيارات مرتادي مدينة صباح السالم الجامعية التي تتعرض للأعطال المفاجئة على الطريق، وذلك بمجرد الاتصال على هاتف طوارئ الأمن والسلامة 24983333 والذي يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.
من جانب آخر، لم تختلف الأجواء الدراسية في مواقع كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث شهدت حالة من عدم الانتظام، نتيجة اعتذار أساتذة إلى حين تسجيل الجداول، وانشغال الطلبة في عمليات التسجيل.
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