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بالفيديو 25375 طالبا وطالبة في الأول الابتدائي دشنوا العام الدراسي الجديد

9/16/2024 7:20:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
انطلق قطار العام الدراسي الجديد 2024/ 2025 صباح أمس في مدارس وزارة التربية، حيث دشن تلاميذ الصف الأول الابتدائي العام الدراسي على أن يلحق بهم بقية طلبة صفوف الابتدائي والمرحلتين المتوسطــــة والثانوية اليوم الثلاثاء ورياض الأطفال غدا الأربعاء.
واستقبلـــــت الادارات المدرسية التلاميذ مع أولياء أمورهم في أول يوم دراسي مفتوح اشتمل على فقرات ترحيبية محببة تشجعهم على الانتظام والاقبال على الدراسة وهي اولى خطوات رحلة الـ12 عاما دراسية مقبلة.
وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية ميدانية لـ«الأنباء» ان دوام أمس سار على مايرام ووفق الخطة الموضوعة لاسيما أن وزارة التربية وبجهود جميع قيادييها هيأت كل الظروف والمناخ المناسب لاستقبال أبنائنا الطلبة، مشيرة إلى انه تم توزيع الكتب على المتعلمين وتعريفهم بفصولهم.
ومع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2024/2025، توجه عدد 25375 متعلما ومتعلمة من طلبة الصف الأول الابتدائي إلى مدارسهم، في حين يبدأ دوام طلاب بقية صفوف المراحل الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية اليوم ثم متعلمو رياض الأطفال غدا، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بمدارس التعليم العام والمدارس الأهلية العربية بالتعليم الخاص 497206 طلاب وطالبات يتوزعون كالتالي: 29637 متعلما ومتعلمة في مرحلة رياض الأطفال، وعدد 149316 متعلما ومتعلمة في المرحلة الابتدائية وعدد 127548 متعلما ومتعلمة في المرحلة المتوسطة وعدد 92564 متعلما ومتعلمة في المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية.
كما يتوجه لمدارس التربية الخاصة عدد 692 متعلما ومتعلمة في مدارسها، ومعاهد التعليم الديني 3159 متعلما ومتعلمة، أما في المدارس الخاصة العربية، فيبلغ عدد المتعلمين فيها 84463 على مستوى دولة الكويت بمختلف المراحل التعليمية.

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