بالفيديو 25375 طالبا وطالبة في الأول الابتدائي دشنوا العام الدراسي الجديد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
انطلق قطار
العام الدراسي الجديد 2024/ 2025 صباح أمس في مدارس
وزارة التربية، حيث دشن تلاميذ الصف الأول الابتدائي العام الدراسي على أن يلحق بهم بقية طلبة صفوف الابتدائي والمرحلتين المتوسطــــة والثانوية اليوم الثلاثاء ورياض الأطفال غدا الأربعاء.
واستقبلـــــت الادارات المدرسية التلاميذ مع أولياء أمورهم في أول يوم دراسي مفتوح اشتمل على فقرات ترحيبية محببة تشجعهم على الانتظام والاقبال على الدراسة وهي اولى خطوات رحلة الـ12 عاما دراسية مقبلة.
وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية ميدانية لـ«الأنباء» ان دوام أمس سار على مايرام ووفق الخطة الموضوعة لاسيما أن وزارة التربية وبجهود جميع قيادييها هيأت كل الظروف والمناخ المناسب لاستقبال أبنائنا الطلبة، مشيرة إلى انه تم توزيع الكتب على المتعلمين وتعريفهم بفصولهم.
ومع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2024/2025، توجه عدد 25375 متعلما ومتعلمة من طلبة الصف الأول الابتدائي إلى مدارسهم، في حين يبدأ دوام طلاب بقية صفوف المراحل الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية اليوم ثم متعلمو رياض الأطفال غدا، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بمدارس التعليم العام والمدارس الأهلية العربية بالتعليم الخاص 497206 طلاب وطالبات يتوزعون كالتالي: 29637 متعلما ومتعلمة في مرحلة رياض الأطفال، وعدد 149316 متعلما ومتعلمة في المرحلة الابتدائية وعدد 127548 متعلما ومتعلمة في المرحلة المتوسطة وعدد 92564 متعلما ومتعلمة في المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية.
كما يتوجه لمدارس التربية الخاصة عدد 692 متعلما ومتعلمة في مدارسها، ومعاهد التعليم الديني 3159 متعلما ومتعلمة، أما في المدارس الخاصة العربية، فيبلغ عدد المتعلمين فيها 84463 على مستوى دولة الكويت بمختلف المراحل التعليمية.
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