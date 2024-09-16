تعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية في الجامعات والكليات داخل الكويت وخارجها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ثامر السليم
عقد مجلس الجامعات
الحكومية مساء اجتماعه رقم (2024/1) برئاسة وزير التعليم
العالي والبحث العلمي ووزير التربية
بالوكالة د. نادر الجلال وبحضور اعضاء المجلس.
وبعد الاجتماع، صرحت الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية بالتكليف هبة الشطي بأن المجلس ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول اعماله، حيث صدق المجلس على القرارات الصادرة من مجلس الجامعات الحكومية.
وأوضحت الشطي أن المجلس اعتمد في اجتماعه المذكرة بشأن تعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية في جميع مراحل التعليم العالي في الجامعات والكليات الحكومية داخل دولة الكويت وخارجها والمؤسسات التعليمية الأخرى، ويأتي ذلك نتيجة لما شهدته من انحراف عن الأهداف الأساسية التي تم على أساسها هذا العمل النقابي، مما يعكس قلقا من أن العملية الانتخابية الطلابية لم تعد تخدم المصلحة العامة للطلاب ولا تعزز القيم الديموقراطية التي يجب أن تمثلها، مشيرة إلى أن مجلس الجامعات الحكومية أكد في اجتماعه دعمه للنشاط الطلابي العلمي والرياضي والاجتماعي والثقافي في كل مؤسسات التعليم العالي، لما له من دور حيوي في تطوير مهارات الطلبة ورفع مستواهم الأكاديمي وتنمية شخصيتهم وقدراتهم الإبداعية، من أجل تخريج جيل واع وقادر للمساهمة في خدمة مجتمعه وبناء وطنه.
MENAFN16092024000130011022ID1108680401
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.