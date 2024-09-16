بالفيديو وزير الصحة أولوية وخطة لاستقبال المتقاعدين وهي مسؤولية لن نتخلى عنها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عيادات مسائية لاستقبال المواطنين المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف التخصصات
انضمام 130 ممرضة إلى الخدمة الصحية وخلال أسبوعين ستنضم 200 أخرى ليصبح الإجمالي 2300
تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لإجراء الجراحات بشكل سريع وتخصيص خط للأسنان
استكمال منظومة مستشفى جابر عبر افتتاح مركز الإصابات وجراحات الطوارئ الفريد من نوعه
عبدالكريم العبدالله
أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي استمرار الوزارة في استقبال المواطنين في جميع المرافق الصحية، مؤكدا قدرة الوزارة علــى استيعابهم، كاشفا عــن وضـع خطــة «أولوية» لاستقبالهم، كما تم تخصيص الخط 151 لاستقبال استفساراتهم، حيث تم استقبال نحو 50 اتصالا حتى الآن، كما أن هناك فريقا طبيا متكاملا يضم جميع التخصصات من أسنان وجراحة وباطنية.
جــاء هذا فـي تصريح صحافي على هامش افتتاح مركز الإصابات في مستشفى جابر الأحمد.
ولفت الوزير العوضي إلى ان هناك عيادات مسائية ضمن الرعاية الصحية الأولية لاستقبال المواطنين المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف التخصصات، فضلا عن توافر عيادات مسائية في جميع المستشفيات العامة في مختلف التخصصات.
وكشف عن تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لإجراء الجراحات بشكل سريع، بالإضافة إلى أيام الأسبوع فضلا عن تخصيص خط ساخن للأسنان واستقبال الحالات وإعادة توزيعها حسب المناطق السكنية، إضافة إلى ان جميع مختبرات الوزارة وأقسام الأشعة تستقبل المواطنين للإسراع في عمل الفحوصات، لافتا إلى ان الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة لاستقبال المراجعين والقدرة على استيعابهم، حيث تبقى لهم الأولوية في أقسام الطوارئ، مبينا انه تم الإيعاز لأقسام الطوارئ بسرعة إدخالهم على مدار الساعة، مشيرا إلى انها مسؤولية الوزارة ولن تتخلى عنها.
وحول الافتتاح، أكد الوزير العوضي استكمال منظومة مستشفى جابر عبر افتتاح مركز الإصابات وجراحات الطوارئ الذي يعد من المراكز الفريدة من نوعها وفي تخصصها في المنطقة وذلك ضمن استراتيجية وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين، مبينا انه يضم أكثر من 100 سرير بواقع 50 سريرا للأجنحة و50 للعنايات المركزة، بالإضافة إلى 3 عنايات مركزة متخصصة و8 غرف عمليات ومختبر متكامل وجهاز رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وأجهزة أخرى، إلى جانب مركز للأبحاث وتدريب الأطباء وقسم للطوارئ ومهبط للطائرات العمودية.
وبين ان المركز يضم 13 تخصصا من تخصصات الجراحة العامة والعظام والمخ والأعصاب والمسالك البولية والأوعية الدموية والأطفال، وذلك لاستقبال المرضى بصفة عاجلة، لافتا إلى انه يستقبل جميع الإصابات من الكويت وينضم إلى المباني الأخرى المتصلة بمستشفى جابر الذي يضم 1200 سرير الآن.
وأشار إلى ان مركز الإصابات بدأ العمل، وقد استقبل خمس حالات، لافتا إلى ان المركز يضم فريقا يعمل على مدار 24 ساعة من الكوادر الوطنية المتخصصة، وذلك من مرحلة الاستقبال إلى التأهيل، مشيرا إلى ان هناك طابقا كاملا لتأهيل المريض، معربا عن أمله في حصول المركز على الاعتراف الدولي وقد بدأنا في ذلك، لافتا إلى ان الاعتراف يعني الجودة في تقديم الخدمات الطبية.
وكشف الوزير العوضي عن انضمام 130 ممرضة إلى الخدمة الصحية وخلال أسبوعين ستنضم 200 ممرضة أخرى ليصبح العدد الإجمالي للهيئة التمريضية التي انضمت للخدمة من بداية السنة 2300 ممرض وممرضة، كما ينضم 40 طبيبا سيتم نقلهم إلى مستشفى جابر ومركز الإصابات.
وأشار إلى الالتزام بالوقت الزمني لتنفيذ المركز، مثمنا دور الإدارات المعنية في الوزارة وإدارة مستشفى جابر والأطباء الوطنيين ورؤساء الأقسام في مستشفى جابر والهيئة التمريضية والفنية، معربا عن فخره بوجود مستشفى مثل مستشفى جابر في الكويت الذي يعد بمنزلة أيقونة من ناحية المبنى وما يضمه من أجهزة طبية فريدة من نوعها، بالإضافة إلى الكوادر الطبية الوطنية.
وأشار إلى أن هناك 4 أجنحة في مستشفى جابر سيتم تشغيلها بطاقة استيعابية أكثر من 100 سرير إلى جانب العنايات المركزة للقلب والتي يجري العمل على قدم وساق لاستكمال تشغيلها.
وكشف الوزير العوضي عن انه جار استكمال افتتاح مباني مستشفى العدان، بالإضافة إلى غيرها من المنشآت الأخرى، مؤكدا ان الوزارة تعمل ضمن فريق متكامل وخطة استراتيجية موضوعة.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل وفق ثلاث خطط مرتبطة بفترات زمنية محددة منها خطة 100 يوم عمل وتم استكمال أكثر من 96% منها ضمن توجيهات مجلس الوزراء وهناك خطة عمل الحكومة وتعمل على مدى 4 سنوات وهناك خطة التنمية 2035 وجميعها تعمل بالتوازي، لافتا إلى أنها تتضمن كل ما يخص المنشآت وتوفير أحدث الأجهزة الطبية والكوادر الطبية والتمريضية، لافتا إلى ان هناك نقصا عالميا في الهيئات التمريضية إلا ان الوزارة تستقطب أسبوعيا لا يقل عن 500 ممرضة وتوزيعهم على المنظومة الصحية، بالإضافة إلى اعتماد الكوادر الطبية تمهيدا لوصولهم.
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