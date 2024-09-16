الديوان الأميري ينعى المغفور له بإذن الله الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح

(MENAFN
- Al-Anbaa)
جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:
«ينعى الديوان الأميري المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح عن عمر يناهز
82 عاما، وسيوارى جثمانه الثرى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.
(إنا لله وإنا إليه راجعون).
عزاء الرجال: الشعب البحري - ديوان قصر المرحوم الشيخ مبارك الحمد الصباح
هاتف: 50300300
عزاء النساء: الشعب البحري - منزل المرحوم الشيخ جابر المبارك الصباح
هاتف: 50304175
عزاء الرجال والنساء: الثلاثاء والأربعاء بعد صلاة العصر فقط».
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