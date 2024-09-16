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الصحة الشركة المقدمة لخدمات عافية رفضت طلب التمديد إلا وفق شروطها ومنها زيادة الأسعار

9/16/2024 7:20:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أصدرت وزارة الصحة بيانا إلحاقا للبيان السابق بشأن توقف خدمات التأمين الصحي «عافية 3»، وما صاحب ذلك من تناقل معلومات غير دقيقة حول تأخر وزارة الصحة في السير بإجراءات التمديد مع الشركة، أو عدم قيام الوزارة بطرح مناقصة جديدة قبل انتهاء مدة العقد.
وأكدت وزارة الصحة أنها تود أن توضح بعض الحقائق التزاما منها بمبدأ الشفافية والمصداقية في نقل المعلومات، ولمعرفة الجميع بحقيقة ما تم في هذا الشأن.
وأشارت الوزارة إلى أن العقد المبرم بين وزارة الصحة والشركة المتعاقد معها نص على إمكانية الوزارة تمديد العقد لمدة سنة بعد انتهاء مدته الأصلية بذات الشروط والأسعار، ودون اشتراط موافقة الشركة على التمديد، وبالتالي فإن مدة العقد بالنسبة للوزارة بعد تفعيل هذا البند تعد مستمرة بقوة القانون حتى تاريخ انتهاء مدة التمديد الذي يكون في تاريخ 16 سبتمبر 2025، إلا أن الشركة تنصلت من التزاماتها ورفضت طلب الوزارة بالتمديد إلا وفق شروطها وخياراتها، ومنها زيادة الأسعار، وإعفاؤها من بعض الضمانات المالية المنصوص عليها بالعقد، وذلك بموجب كتابها الموجه للوزارة في 14 أغسطس 2024، وهو ما حدا بالوزارة على الرجوع إلى الجهات المختصة لبيان الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وذكرت الوزارة انه بعد وصول الرد من إدارة الفتوى والتشريع، قامت بإصدار القرار بفسخ العقد، نتيجة رفض الشركة التمديد، وإخطار الشركة بذلك يوم الخميس 12 سبتمبر، وأما بخصوص ما تم تداوله من مستندات منسوبة للشركة في ذات تاريخ قرار فسخ العقد تعلن فيها الشركة عن رغبتها في الاستمرار في تقديم الخدمة على خلاف ما أبلغت به وزارة الصحة بكتابها المشار إليه، فإن هذا الكتاب لا أثر له قانونا، حيث جاء بعد أن تم الفسخ، وإخطار الشركة بقرار فسخ العقد. وقالت إن الوزارة تؤكد أن ما قامت به من إجراءات حيال هذا الموضوع غايته الحفاظ على الصحة العامة، والمال العام.
وأعربت عن تقديرها واهتمامها البالغ بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، وأن مصلحتهم تظل دائما محل أولوية لدى الوزارة في تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة وضمان حصولهم على الرعاية الصحية التي يستحقونا، وأنها لن تقبل أن يتم التعامل بصحة المواطنين بتهاون أو المتاجرة بها، تحت أي ظرف.

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