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الكهرباء اعتماد 33 مشروعا خاصا بإنتاج الطاقة بقدرة إنتاجية 8 11 ميغاواط

9/16/2024 7:20:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.عاقول العنزي إن القطاع يتولى مهام تصب في تحقيق رؤية دولة الكويت (كويت جديدة 2035) وكذلك تحقيق أهداف الوزارة وتلبية احتياجات القطاعات الأخرى والمساهمة في العمل ضمن منظومة متكاملة لتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف عاقول لـ «كونا» أن للقطاع مساهمات لتطوير العمل بالوزارة تتمثل في تحديث المعايير الموحدة بشأن المواصفات الفنية للأعمال الكهربائية ذات الضغط المنخفض ومواصفات الأعمال الميكانيكية.
وأوضح أنها تتمثل بإعداد الدورات التدريبية المتخصصة بهدف التوسع بتدريب الكوادر الوطنية لرفع مستوى الخبرة لديهم وتقليل الاعتماد على الشركات الخاصة في تنفيذ الأعمال، فضلا عن تطوير وتحديث كل ورش المشاغل الرئيسية وتطبيق معايير الأمن والسلامة والالتزام بمواد قانون حماية البيئة فيما يتعلق بالتخلص الآمن من النفايات والمخلفات.
وذكر أن القطاع يلعب دورا كبيرا في التحول الرقمي، إذ تم إنشاء نظام خدمات متكامل لخدمة موظفي ومراجعي الوزارة من ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم والمكفوفين) بنظام شاشات تفاعلية وتقديم الخدمات بلغة (برايل) ولغة الإشارة.
وأشار العنزي إلى أنه تم استحداث نظام رقمي لخدمات فحص العدادات والأجهزة المتنوعة المقدمة للجمهور بإدارة الفحص وأجهزة القياس، كما تم استحداث نظام رقمي باستخدام الباركود لتلقي كل طلبات الصيانة بمبنى الوزارة الرئيسي ومبنى وزارة الأشغال العامة.
وبشأن المشاريع التي تساهم بتحقيق رؤية الكويت 2035 نحو التوجه إلى استخدامات الطاقة النظيفة، قال إن هناك ثلاثة مشاريع تم طرحها وهي مناقصة توريد وتركيب وتشغيل الخلايا الكهروضوئية على مظلات السيارات في المشاغل الرئيسية وإدارة خدمات الطوارئ بمنطقة صبحان بقدرة إنتاجية 13 ميغاواط.
وبين انه تم ايضا طرح مناقصة لتوريد وتركيب وتشغيل الخلايا الكهروضوئية على مظلات السيارات ومباني محطات القوى الكهربائية الشمالية بقدرة إنتاجية 6.3 ميغاواط ومناقصة أخرى لتوريد وتركيب وتشغيل الخلايا الكهروضوئية على مظلات السيارات ومباني محطات القوى الكهربائية الجنوبية بقدرة إنتاجية 6.2 ميغاواط.
وذكر العنزي أن القطاع قام باعتماد المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية وعددها 33 مشروعا بقدرة إنتاجية تبلغ 8.11 ميغاواط لجهات متعددة بدولة الكويت اضافة إلى اعتماد 121 شاحنا كهربائيا لجهات متعددة وللأفراد.
وعن مساهمات القطاع في دعم ادارات الوزارة المختلفة، أفاد العنزي بأنها تتمثل في اعداد تصاميم المباني الجديدة وطرح مناقصات المشاريع الإنشائية والإشراف على تنفيذ الأعمال وفق احتياجات الجهات المستفيدة.
وأوضح أن القطاع يعمل على تصنيع قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة الميكانيكية والإصلاح باستخدام تقنيات سكب وتشكيل المعادن مما يسهم في توفير المال العام اضافة إلى فحص وصيانة المضخات المغمورة الخاصة بإنتاج المياه الجوفية.
وقال إن من مهام القطاع العمل على فحص وصيانة وإصلاح المولدات والمحولات والمحركات الكهربائية فضلا عن تقديم الدعم اللوجيستي وخدمات النقل بتوفير المعدات والآليات الثقيلة. وعن المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة، أكد العنزي أنه تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مصنع للألواح الكهروضوئية بمنطقة صبحان لتوفير احتياجات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارات الدولة الأخرى.
وأضاف أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألواح الكهروضوئية للمساهمة في توفير المال العام نظرا لتوجه الدولة إلى التوسع في انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة وكذلك تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة وتقديم خدمات الصيانة والتحديث للأنظمة القائمة.

MENAFN16092024000130011022ID1108680396

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