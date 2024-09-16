تسمية 14 طبيبا رؤساء للكليات في كيمز

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
اعتمدت وزارة الصحة تسمية 14 طبيبا لشغل مناصب رؤساء الكليات ومديري البرامج التخصصية بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية. وجاء في القرار تسمية د.عبداللطيف العومي مديرا لبرنامج الدبلوم المهني بمبادئ طوارئ السموم، وتسمية د.كفاية عبدالملك رئيسا لكلية العناية المركزة ود.عبدالرحمن الفارس مديرا للبرنامج. وتضمن القرار تسمية د.طارق الشايجي رئيسا لكلية جراحة المسالك البولية ود.مشاري المطيري مديرا للبرنامج، كما تمت تسمية د.هشام بورزق رئيسا لكلية جراحة التجميل ود.خالد الطراح مديرا للبرنامج ذاته.
وأفاد القرار بتسمية د.أنفال فريدون مديرا لبرنامج طب أسنان الأطفال، ود.سمحان العجمي مديرا لبرنامج طب الأسنان في تخصص «العصب»، فضلا عن تسمية د.يحيى اليحيى مديرا لبرنامج طب الأسنان في جراحة الفم والوجه والفكين.
وذكر القرار تسمية د.عبدالمحسن التركي رئيسا لكلية جراحة الأنف والأذن والحنجرة ود.أحمد الرشيدي مديرا للبرنامج ذاته.
وجاء في القرار أيضا تسمية د.طارق الشيخ رئيسا لكلية جراحة المخ والأعصاب ود.محمد موفق المنابر مديرا للبرنامج.
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