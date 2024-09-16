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تسمية 14 طبيبا رؤساء للكليات في كيمز

9/16/2024 7:20:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
اعتمدت وزارة الصحة تسمية 14 طبيبا لشغل مناصب رؤساء الكليات ومديري البرامج التخصصية بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية. وجاء في القرار تسمية د.عبداللطيف العومي مديرا لبرنامج الدبلوم المهني بمبادئ طوارئ السموم، وتسمية د.كفاية عبدالملك رئيسا لكلية العناية المركزة ود.عبدالرحمن الفارس مديرا للبرنامج. وتضمن القرار تسمية د.طارق الشايجي رئيسا لكلية جراحة المسالك البولية ود.مشاري المطيري مديرا للبرنامج، كما تمت تسمية د.هشام بورزق رئيسا لكلية جراحة التجميل ود.خالد الطراح مديرا للبرنامج ذاته.
وأفاد القرار بتسمية د.أنفال فريدون مديرا لبرنامج طب أسنان الأطفال، ود.سمحان العجمي مديرا لبرنامج طب الأسنان في تخصص «العصب»، فضلا عن تسمية د.يحيى اليحيى مديرا لبرنامج طب الأسنان في جراحة الفم والوجه والفكين.
وذكر القرار تسمية د.عبدالمحسن التركي رئيسا لكلية جراحة الأنف والأذن والحنجرة ود.أحمد الرشيدي مديرا للبرنامج ذاته.
وجاء في القرار أيضا تسمية د.طارق الشيخ رئيسا لكلية جراحة المخ والأعصاب ود.محمد موفق المنابر مديرا للبرنامج.

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