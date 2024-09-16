قوات الاحتلال تقتحم أحياء في الخليل وتفتش منزل عائلة الشهيد عبد الله القواسمي

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عددًا من أحياء مدينة الخليل، وقامت بعمليات تفتيش واسعة لمنازل ومرافق.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة دائرة السير، حيث فتشت منزل عائلة الشهيد عبد الله القواسمي. كما شملت الحملة أحياء خلة طه وجورة الجمل، حيث صادرت عدة مركبات من المنطقة.
في بلدة دير سامت غرب مدينة الخليل، صادرت قوات الاحتلال مضخة للباطون كانت قيد العمل.
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