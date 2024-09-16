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قوات الاحتلال تقتحم أحياء في الخليل وتفتش منزل عائلة الشهيد عبد الله القواسمي

9/16/2024 7:13:17 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عددًا من أحياء مدينة الخليل، وقامت بعمليات تفتيش واسعة لمنازل ومرافق.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة دائرة السير، حيث فتشت منزل عائلة الشهيد عبد الله القواسمي. كما شملت الحملة أحياء خلة طه وجورة الجمل، حيث صادرت عدة مركبات من المنطقة.

في بلدة دير سامت غرب مدينة الخليل، صادرت قوات الاحتلال مضخة للباطون كانت قيد العمل.

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