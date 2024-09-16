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ممارسة الرياضة تعزز الدهون الصحية في أجسامنا

9/16/2024 7:12:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت دراسة جديدة أن ممارسة التمارين الرياضية تساعد على تعزيز الدهون الصحية، حسب ((سي إن إن عربية))، وهو ما أكده كبير مؤلفي الدراسة، الدكتور جيفري هورويتز، أستاذ دراسات الحركة في كلية علم الحركة بجامعة ميشيغان في أمريكا.

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