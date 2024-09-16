ممارسة الرياضة تعزز الدهون الصحية في أجسامنا

ممارسة الرياضة تعزز الدهون الصحية في أجسامنا
التاريخ
9/16/2024 7:12:59 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت دراسة جديدة أن ممارسة التمارين الرياضية تساعد على تعزيز الدهون الصحية، حسب ((سي إن إن عربية))، وهو ما أكده كبير مؤلفي الدراسة، الدكتور جيفري هورويتز، أستاذ دراسات الحركة في كلية علم الحركة بجامعة ميشيغان في أمريكا.
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