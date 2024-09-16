سباق الدراجات الهوائية الجبلية بحديقة مشرف دبي 6 أكتوبر

أعلن مجلس دبي عن فتح باب التسجيل في ((سباق الدراجات الهوائية الجبلية)) الفريد من نوعه الذي يقام في مضمار الدراجات الهوائية بحديقة مشرف الوطنية بمنطقة الخوانيج وينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع بلدية دبي يوم 6 أكتوبر 2024.

ويشارك فيه نخبة من أبطال وعشاق الدراجات الهوائية الجبلية في دبي يتنافسون وسط غابة تضم 70 ألف شجرة، ويتواصل التسجيل للمشاركة في السباق حتى 29 الجاري.ويتضمن السباق 3 فئات مختلفة للدراجات الجبلية والرملية للرجال والسيدات هي: الفئة المجتمعية لمسافة 18 كيلومتراً، وفئة الهواة لمسافة 37 كيلومتراً، وفئة المحترفين لمسافة 56 كيلومتراً.

وشهدت النسخة السابقة من السباق التي أقيمت العام الماضي نجاحاً كبيراً بمشاركة أكثر من 400 دراج من مختلف الجنسيات والأعمار، والتي فاز فيها الإماراتي هادي حامد بالمركز الأول في فئة الهواة للرجال لمسافة 37 كيلومتراً، وتخصص جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في كل سباق.

وتم تصميم مضمار الدراجات الهوائية الجبلية في حديقة مشرف بشكل خاص لكي تضفي مزيداً من التشويق والإثارة على السباق بحيث يمر الدراجون بين الأشجار مع العديد من مسارات الصعود والانعطافات المختلفة والقفزات.

ويمتد المضمار إلى مسافة 50 كيلومتراً بجميع مراحله وينقسم إلى ثلاثة مسارات، هي المساران الأخضر والأزرق ويبلغ طولهما معاً 20 كيلومتراً، والمسار الأزرق بطول 30 كيلومتراً، وتم تصميمهم وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

ويعد هذا المضمار من أبرز مضامير ومسارات الدراجات الهوائية المتنوعة التي تضمها دبي الممتدة في مختلف المناطق وكان آخرها مضمار حتا للدراجات الجبلية الذي يُعدّ أطول مسار من نوعه في دولة الإمارات، حيث يضم 21 مساراً للدراجات بطول 53 كم.

وتحفل أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالعديد من بطولات الدراجات الهوائية بمختلف أنواعها التي تزيد شعبيتها سنوياً وتتوسع قاعدة ممارسيها باعتبارها رياضة ترفيهية وتنافسية في ذات الوقت بمشاركة نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية.

ومن أبرز العوامل التي تشجع كافة فئات المجتمع سواء من المقيمين أو الزائرين إلى دبي من جميع الجنسيات ومختلف الأعمار على ممارسة رياضة الدراجات في أي مكان في دبي هو توفر البنية التحتية الرياضية المتطورة والتي تتضمن مضامير دراجات هوائية مصممة وفق أحدث المعايير الدولية ذات مسارات آمنة تماماً.