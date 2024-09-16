سلوت يتجرع مرارة الخسارة الأولى مع ليفربول بعد «شهر العسل»

حقق المدرب الهولندي أرنه سلوت بداية مثالية مع ليفربول الإنجليزي، بعد حلوله بديلاً للألماني يورغن كلوب، إلّا أنه تجرّع مرارة الهزيمة الأولى على أرضه أمام نوتنغهام فوريست بهدف وحيد، أنهى فترة شهر العسل، وكشف عن تصدّعات في أروقة نادي الـ ((ريدز)).

لا يملك ليفربول، رابع الانجليزي الممتاز هذا الموسم، ترف الوقت لتضميد جراحه المحلية، إذ يستعد للسفر إلى ميلانو الإيطالية لمواجهة ((روسونيري)) اليوم في مستهل عودته إلى دوري أبطال أوروبا بعد عام بعيداً عن مسابقة الأندية الأوروبية النخبوية.

وخلال حقبة كلوب، استعاد ليفربول هيبته على الصعيد القاري، فوصل عملاق الكرة الإنجليزية إلى نهائي دوري الأبطال ثلاث مرات في خمسة مواسم بين عامي 2018 و2022، وفاز بالكأس للمرة السادسة في تاريخه.

ورث سلوت إرثاً ضخماً من كلوب، في حين لم ترحم قرعة المسابقة القارية في صيغتها الجديدة مدرب فينورد السابق، حيث سيواجه ليفربول الفريقين الأكثر نجاحاً في تاريخ المسابقة وهما ميلان (7 ألقاب) وريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي (15).

كما سيعود الشاب الإسباني شابي ألونسو، الذي كان المرشح الأوفر حظاً لخلافة كلوب، إلى ملعب ((أنفيلد)) حيث أمضى 5 أعوام كلاعب، ولكن هذه المرة كمدرب مع بطل ألمانيا باير ليفركوزن في نوفمبر، بينما يعود سلوت إلى هولندا لمواجهة أيندهوفن حامل اللقب.

ويواجه ليفربول أيضاً بولونيا الإيطالي وجيرونا الإسباني ولايبزيغ الألماني وليل الفرنسي.

قد يستمتع ليفربول بهذه التحديات رغم سقوطه للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم بعد ثلاثة انتصارات توالياً في مباراة عانى خلالها لفك شيفرة دفاع نوتنغهام الذي صمد 90 دقيقة ليحقق فوزه الأول في ((أنفيلد)) منذ 55 عاماً بفضل هدف جناحه كالوم هادسون - أودوي.

ورغم استحواذ رجال المدرب سلوت على الكرة بنسبة 70 بالمئة، إلّا أن رفاق المهاجم المصري محمد صلاح افتقروا إلى الشرارة اللازمة لتحقيق الفوز.قال سلوت المحبط عقب الخسارة ((فقدنا الكرة مرات عديدة في مواقف بسيطة. استحوذنا على الكرة كثيراً، لكننا نجحنا فقط في خلق ثلاث أو أربع فرص جيدة، لذا فإن هذا ليس كافياً)).

تناقض شعور الإحباط الذي انتاب جماهير ((أنفيلد))، بشكل حاد مع فرحة الفوز على مانشستر يونايتد 3 - 0 قبل فترة التوقف الدولي. وبخلاف كلوب، خلال حقبته مع ليفربول التي قاربت التسع سنوات، الذي كافح لترويض ملعب ((أولد ترافورد))، خرج سلوت بعلامات إيجابية في بداياته.