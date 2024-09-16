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1.68 مليون درهم من طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي للعمل الخيري

9/16/2024 7:12:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجح برنامج المسؤولية المجتمعية لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، والمخصص لتطوير المرافق الرياضية والتعليمية في المناطق المحرومة، بجمع 580 ألف درهم في عامه الرابع، وذلك في بضع ساعات فقط خلال حدث حفل الغداء السنوي، ليصل إجمالي التبرعات التي جمعها حتى الآن إلى 1.68 مليون درهم.

وسيتم تسخير التبرعات في تلبية احتياجات التنمية المجتمعية لمدرسة نورث رود الابتدائية في أوغندا، وهي مدرسة تجسد تراث الرجبي في أوغندا ومعترف بها بتميزها في الرياضة مثل كرة القدم وكرة الشبكة، كما يعتبر فريق المدرسة أحد أفضل الفرق في شرق أوغندا.

وتتمثل أعمال تطوير البنية التحتية والمرافق الرياضية ببناء جدار لحماية ملعب الرجبي من التآكل وبناء سياج أمني لضمان سلامة الأطفال عند ممارسة الرياضة في ساحات المدرسة، إضافة إلى تطوير أماكن السكن للطلاب المقيمين، وتطوير غرف تبديل الملابس.

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