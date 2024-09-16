1.68 مليون درهم من طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي للعمل الخيري

(MENAFN
- Al-Bayan)
نجح برنامج المسؤولية المجتمعية لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، والمخصص لتطوير المرافق الرياضية والتعليمية في المناطق المحرومة، بجمع 580 ألف درهم في عامه الرابع، وذلك في بضع ساعات فقط خلال حدث حفل الغداء السنوي، ليصل إجمالي التبرعات التي جمعها حتى الآن إلى 1.68 مليون درهم.
وسيتم تسخير التبرعات في تلبية احتياجات التنمية المجتمعية لمدرسة نورث رود الابتدائية في أوغندا، وهي مدرسة تجسد تراث الرجبي في أوغندا ومعترف بها بتميزها في الرياضة مثل كرة القدم وكرة الشبكة، كما يعتبر فريق المدرسة أحد أفضل الفرق في شرق أوغندا.
وتتمثل أعمال تطوير البنية التحتية والمرافق الرياضية ببناء جدار لحماية ملعب الرجبي من التآكل وبناء سياج أمني لضمان سلامة الأطفال عند ممارسة الرياضة في ساحات المدرسة، إضافة إلى تطوير أماكن السكن للطلاب المقيمين، وتطوير غرف تبديل الملابس.
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